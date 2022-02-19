Иммунолог Крючков предупредил о редком симптоме постковида

20 февраля 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

Скачки давления могут давать физические перегрузки организма Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 У пациентов с постковидом могут наблюдаться скачки артериального давления. Об этом URA.RU сообщил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Скачки давления могут быть. Это не самый частый симптом, головные боли наблюдаются чаще. Поражения сосудов, сердца, и головного мозга — это все на каждом своем уровне может давать такие эффекты в виде повышения артериального давления. Надо смотреть, есть ли у человека ожирение, диабет или преддиабет. Если особых нагрузок физических или психоэмоциональных у него сейчас нет, но он недавно переболел COVID — это, безусловно, можно отнести к последствиям коронавируса», — рассказал Николай Крючков. По его словам, необходимо исключить другие заболевания. «Надо смотреть, есть ли нарушение свертываемости крови. Если есть, обязательно антикоагулянтную терапию при отсутствии противопоказаний, антигипертензивную терапию, поскольку давление скачает, проверить сердце, мозг, головные боли тоже надо смотреть отдельно. Это все можно отнести к постковиду, но нужно исключить другие психоэмоциональные и физические перегрузки, а также предшествующие заболевания. Если они были и стали хуже, то это тоже можно к постковиду отнести», — объяснил иммунолог. Врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов отметил, что скачки давления после коронавируса могут являться следствием не только сердечно-сосудистых нарушений, но и проблем с позвоночником. «Есть такая особенность, что они хуже на таблетки реагируют. Это не характерно для сердечно-сосудистых заболеваниях. Остеохондрозные хронические заболевания тоже участвуют в регуляции давления. Ко мне стали много обращаться людей не только со скачками давления, но и обостряется еще одна симптоматика — головные боли и боли в спине. Это тоже влияние на нервную систему. Если мы снимаем симптоматику с шейного или грудного отдела, то давление выравнивается», — объяснил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У пациентов с постковидом могут наблюдаться скачки артериального давления. Об этом URA.RU сообщил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Скачки давления могут быть. Это не самый частый симптом, головные боли наблюдаются чаще. Поражения сосудов, сердца, и головного мозга — это все на каждом своем уровне может давать такие эффекты в виде повышения артериального давления. Надо смотреть, есть ли у человека ожирение, диабет или преддиабет. Если особых нагрузок физических или психоэмоциональных у него сейчас нет, но он недавно переболел COVID — это, безусловно, можно отнести к последствиям коронавируса», — рассказал Николай Крючков. По его словам, необходимо исключить другие заболевания. «Надо смотреть, есть ли нарушение свертываемости крови. Если есть, обязательно антикоагулянтную терапию при отсутствии противопоказаний, антигипертензивную терапию, поскольку давление скачает, проверить сердце, мозг, головные боли тоже надо смотреть отдельно. Это все можно отнести к постковиду, но нужно исключить другие психоэмоциональные и физические перегрузки, а также предшествующие заболевания. Если они были и стали хуже, то это тоже можно к постковиду отнести», — объяснил иммунолог. Врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов отметил, что скачки давления после коронавируса могут являться следствием не только сердечно-сосудистых нарушений, но и проблем с позвоночником. «Есть такая особенность, что они хуже на таблетки реагируют. Это не характерно для сердечно-сосудистых заболеваниях. Остеохондрозные хронические заболевания тоже участвуют в регуляции давления. Ко мне стали много обращаться людей не только со скачками давления, но и обостряется еще одна симптоматика — головные боли и боли в спине. Это тоже влияние на нервную систему. Если мы снимаем симптоматику с шейного или грудного отдела, то давление выравнивается», — объяснил собеседник агентства.