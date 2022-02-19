Глава НАТО: альянс расширился на восток, не нарушая обещаний РФ

Вашингтонский договор позволяет странам Европы вступать в НАТО, заявил Йенс Столтенберг Фото: Bundesregierung\Bergmann

новость из сюжета Переговоры России и НАТО

НАТО не нарушило обещания не расширяться на восток, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его словам, нет ни одного договора, запрещающего организации расширять свою сферу влияния.

«НАТО принимает решения вместе с 30 странами-членами. Нет нигде решения, в котором страны НАТО договорились отказаться от того, что написано в основополагающем договоре НАТО, в Вашингтонском договоре», — заявил Йенс Столтенберг в эфире немецкого телеканала ARD.

По словам генерального секретаря НАТО, вашингтонский договор позволяет странам Европы вступать в альянс. Об этом также говорится в других международных документах, которые «определяют безопасность» в регионе, подчеркнул Столтенберг. Речь, в том числе, идет о Хельсинкском заключительном пакте и Парижской хартии 1990 года.

Ранее немецкое издание Spiegel со ссылкой на доцента кафедры международных отношений Бостонского университета Джошуа Шифринсона сообщило, что в архивах был обнаружен документ 1991 года, в котором НАТО обещает не расширяться на восток. По словам политолога, договор был принят в ходе переговоров Франции, СССР, Великобритании и США в Германии, передает «Царьград». Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что альянс «кинул» Россию, не выполнив свое обещание не расширяться на восток, передает «Национальная служба новостей». Глава государства отметил, что вступление Украины в НАТО создает риск войны РФ и альянса.

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