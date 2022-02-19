«Известия»: банки РФ запасаются валютой в ожидании санкций

20 февраля 2022 в 07:52 Размер текста - 17 +

Банки России ввезли в страну почти 5 миллиардов долларов наличными Фото: Александр Елизаров © URA.RU Банки России запаслись рекордными объемами валюты. В страну ввезли 4,97 миллиарда долларов на фоне опасений из-за возможных санкций Запада. Больше ввозили только в начале пандемии в 2020 году и во время кризиса 2014 года. «В декабре 2021 года в Россию ввезли валюты на сумму 4,97 млрд долларов. Основной объем составляют доллары — 3 млрд, по сравнению с ноябрем сумма возросла на 77%. Евро по сравнению с ноябрем завезли в пять раз больше. В пересчете по долларовому курсу — 2 млрд», — пишут «Известия». Такие объемы объясняются страхом банков столкнуться с западными санкциями из-за ситуации на Украине. По мнению аналитиков, ухудшение ситуации приведет к волатильности курса и увеличит спрос на валюту. Среди основных причин закупки валюты — подготовка банков к взлету спроса на доллары и евро у населения, а также нужда кредитных организаций в валюте из-за большого количества вкладов клиентов в долларах и евро. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Банки России запаслись рекордными объемами валюты. В страну ввезли 4,97 миллиарда долларов на фоне опасений из-за возможных санкций Запада. Больше ввозили только в начале пандемии в 2020 году и во время кризиса 2014 года. «В декабре 2021 года в Россию ввезли валюты на сумму 4,97 млрд долларов. Основной объем составляют доллары — 3 млрд, по сравнению с ноябрем сумма возросла на 77%. Евро по сравнению с ноябрем завезли в пять раз больше. В пересчете по долларовому курсу — 2 млрд», — пишут «Известия». Такие объемы объясняются страхом банков столкнуться с западными санкциями из-за ситуации на Украине. По мнению аналитиков, ухудшение ситуации приведет к волатильности курса и увеличит спрос на валюту. Среди основных причин закупки валюты — подготовка банков к взлету спроса на доллары и евро у населения, а также нужда кредитных организаций в валюте из-за большого количества вкладов клиентов в долларах и евро.