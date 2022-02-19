19 февраля 2022
18 февраля 2022

Владелец «Аиды» в Екатеринбурге раскрыл новое название ТЦ

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Заседание в законодательном собрании. Екатеринбург, смирнов владимир
Автору нового названия ТРЦ Владимир Смирнов подарил Apple Watch Фото:

Екатеринбургский торгово-развлекательный центр «Аида» переименуют в «Апельсин». Об этом сообщил новый владелец здания, депутат законодательного собрания Свердловской области Владимир Смирнов. О планах по смене названия ТРЦ он заявил в начале февраля.

«ТРЦ „Апельсин“. Мы определились с новым названием торгово-развлекательного центра в Кировском районе. Первой этот вариант предложила Наталия Мочалкина в социальной сети „ВКонтакте“», — написал Владимир Смирнов на своей странице в Facebook.

Победительнице депутат вручил часы Apple Watch. Всего на голосовании было представлено 11 вариантов. Их Смирнов разместил на своей странице в Facebook. Среди вариантов для нового названия были «Пионерский», «Хурма», «Феникс», «Малинка», «Авангард» и другие. Некоторые жители также проголосовали за то, чтобы сохранить прежнее название ТРЦ.

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Екатеринбургский торгово-развлекательный центр «Аида» переименуют в «Апельсин». Об этом сообщил новый владелец здания, депутат законодательного собрания Свердловской области Владимир Смирнов. О планах по смене названия ТРЦ он заявил в начале февраля. «ТРЦ „Апельсин“. Мы определились с новым названием торгово-развлекательного центра в Кировском районе. Первой этот вариант предложила Наталия Мочалкина в социальной сети „ВКонтакте“», — написал Владимир Смирнов на своей странице в Facebook. Победительнице депутат вручил часы Apple Watch. Всего на голосовании было представлено 11 вариантов. Их Смирнов разместил на своей странице в Facebook. Среди вариантов для нового названия были «Пионерский», «Хурма», «Феникс», «Малинка», «Авангард» и другие. Некоторые жители также проголосовали за то, чтобы сохранить прежнее название ТРЦ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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