Владелец «Аиды» в Екатеринбурге раскрыл новое название ТЦ

Автору нового названия ТРЦ Владимир Смирнов подарил Apple Watch Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургский торгово-развлекательный центр «Аида» переименуют в «Апельсин». Об этом сообщил новый владелец здания, депутат законодательного собрания Свердловской области Владимир Смирнов. О планах по смене названия ТРЦ он заявил в начале февраля.

«ТРЦ „Апельсин“. Мы определились с новым названием торгово-развлекательного центра в Кировском районе. Первой этот вариант предложила Наталия Мочалкина в социальной сети „ВКонтакте“», — написал Владимир Смирнов на своей странице в Facebook.

Победительнице депутат вручил часы Apple Watch. Всего на голосовании было представлено 11 вариантов. Их Смирнов разместил на своей странице в Facebook. Среди вариантов для нового названия были «Пионерский», «Хурма», «Феникс», «Малинка», «Авангард» и другие. Некоторые жители также проголосовали за то, чтобы сохранить прежнее название ТРЦ.