Терапевт назвала главную ошибку при приеме антибиотиков

22 февраля 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

Организм может привыкнуть к антибиотикам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Самая большая ошибка при приеме антибиотиков — это их употребление для профилактики и без назначения врача. Об этом в беседе с URA.RU заявила главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко. «Зачастую пациенты принимают антибиотики для профилактики. Чтобы легче протекала вирусная инфекция и не развились осложнения. На самом деле, течение будет зависеть от количества дозы вируса, исходного состояния организма, наличия хронических заболеваний. Антибиотик никак не улучшит течение болезни, не предотвратит осложнения, но может сформировать колоссальную угрозу. Применяя антибиотики без назначения врача, мы формируем антибиотикорезистентность. Потом может наступить момент, когда действительно понадобиться антибактериальный препарат, а он не будет работать, потому что собственная микрофлора уже к нему адаптировалась», — сказала Татьяна Романенко. По ее словам, есть случаи, когда определенные антибиотики могут не подходить для лечения. «Абсолютное противопоказание — непереносимость действующего вещества и аллергическая реакция. Тогда доктор подбирает другой антибактериальный препарат», — добавила терапевт. Клинический фармаколог, член движения «Сильная Россия» Александр Эдигер объяснил, как правильно применять антибиотики. «Они могут назначаться двумя вариантами. Когда не выявлены возбудители, но известно, что антибиотик широкого спектра с большой вероятностью решит проблему. Второй способ — выявление микроорганизма и точечное, целевое применение антибиотика. И тот, и другой случай-абсолютно врачебная тема. Ни о каком самостоятельном приеме речь не идет», — подчеркнул специалист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Самая большая ошибка при приеме антибиотиков — это их употребление для профилактики и без назначения врача. Об этом в беседе с URA.RU заявила главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко. «Зачастую пациенты принимают антибиотики для профилактики. Чтобы легче протекала вирусная инфекция и не развились осложнения. На самом деле, течение будет зависеть от количества дозы вируса, исходного состояния организма, наличия хронических заболеваний. Антибиотик никак не улучшит течение болезни, не предотвратит осложнения, но может сформировать колоссальную угрозу. Применяя антибиотики без назначения врача, мы формируем антибиотикорезистентность. Потом может наступить момент, когда действительно понадобиться антибактериальный препарат, а он не будет работать, потому что собственная микрофлора уже к нему адаптировалась», — сказала Татьяна Романенко. По ее словам, есть случаи, когда определенные антибиотики могут не подходить для лечения. «Абсолютное противопоказание — непереносимость действующего вещества и аллергическая реакция. Тогда доктор подбирает другой антибактериальный препарат», — добавила терапевт. Клинический фармаколог, член движения «Сильная Россия» Александр Эдигер объяснил, как правильно применять антибиотики. «Они могут назначаться двумя вариантами. Когда не выявлены возбудители, но известно, что антибиотик широкого спектра с большой вероятностью решит проблему. Второй способ — выявление микроорганизма и точечное, целевое применение антибиотика. И тот, и другой случай-абсолютно врачебная тема. Ни о каком самостоятельном приеме речь не идет», — подчеркнул специалист.