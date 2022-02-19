19 февраля 2022
18 февраля 2022

В Екатеринбурге выставили на торги завод радиоаппаратуры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд по делу Ришада Гаджиева. Екатеринбург, уголовный кодекс, молоток, законы рф, вердикт, суд
Первый торги признали несостоявшимися из-за отсутствия участников Фото:

В Екатеринбурге выставили на продажу обанкротившийся завод радиоаппаратуры. Стартовая цена лота — 238,6 миллиона рублей. Торги проходят в форме закрытого аукциона — к ним допускаются только те, кто может иметь имущество для выполнения гособоронзаказа.

«Лот № 1. Имущественный комплекс ОАО Завод радиоаппаратуры (Екатеринбург, Щорса, 7) имущество по адресу город Екатеринбург, улица Щорса, 7. Начальная цена: 238 565 499,95 рубля. Шаг аукциона: 11 928 275 рублей», — сообщается на портале «Федресурс» Единого Федерального реестра сведений юридических лиц.

В карточке торгов указано, что торги проходят в форме закрытого аукциона. Покупатель должен сохранить целевое назначение завода. Кроме того, предприятие выполняет гособоронзаказы, поэтому к участию в торгах допускаются только те, кто может обладать подобным имуществом. Кредиторы и аффилированные лица завод выкупить не могут.

Завод уже выставлялся на торги в ноябре—декабре 2021 года. Тогда стоимость лота оценивалась в 265,072 миллиона рублей. По данным «Федресурса», торги признали несостоявшимися из-за отсутствия потенциальных покупателей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Екатеринбурге выставили на продажу обанкротившийся завод радиоаппаратуры. Стартовая цена лота — 238,6 миллиона рублей. Торги проходят в форме закрытого аукциона — к ним допускаются только те, кто может иметь имущество для выполнения гособоронзаказа. «Лот № 1. Имущественный комплекс ОАО Завод радиоаппаратуры (Екатеринбург, Щорса, 7) имущество по адресу город Екатеринбург, улица Щорса, 7. Начальная цена: 238 565 499,95 рубля. Шаг аукциона: 11 928 275 рублей», — сообщается на портале «Федресурс» Единого Федерального реестра сведений юридических лиц. В карточке торгов указано, что торги проходят в форме закрытого аукциона. Покупатель должен сохранить целевое назначение завода. Кроме того, предприятие выполняет гособоронзаказы, поэтому к участию в торгах допускаются только те, кто может обладать подобным имуществом. Кредиторы и аффилированные лица завод выкупить не могут. Завод уже выставлялся на торги в ноябре—декабре 2021 года. Тогда стоимость лота оценивалась в 265,072 миллиона рублей. По данным «Федресурса», торги признали несостоявшимися из-за отсутствия потенциальных покупателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...