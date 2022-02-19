В Екатеринбурге выставили на торги завод радиоаппаратуры

20 февраля 2022 в 14:10 Размер текста - 17 +

Первый торги признали несостоявшимися из-за отсутствия участников Фото: Владимир Жабриков В Екатеринбурге выставили на продажу обанкротившийся завод радиоаппаратуры. Стартовая цена лота — 238,6 миллиона рублей. Торги проходят в форме закрытого аукциона — к ним допускаются только те, кто может иметь имущество для выполнения гособоронзаказа. «Лот № 1. Имущественный комплекс ОАО Завод радиоаппаратуры (Екатеринбург, Щорса, 7) имущество по адресу город Екатеринбург, улица Щорса, 7. Начальная цена: 238 565 499,95 рубля. Шаг аукциона: 11 928 275 рублей», — сообщается на портале «Федресурс» Единого Федерального реестра сведений юридических лиц. В карточке торгов указано, что торги проходят в форме закрытого аукциона. Покупатель должен сохранить целевое назначение завода. Кроме того, предприятие выполняет гособоронзаказы, поэтому к участию в торгах допускаются только те, кто может обладать подобным имуществом. Кредиторы и аффилированные лица завод выкупить не могут. Завод уже выставлялся на торги в ноябре—декабре 2021 года. Тогда стоимость лота оценивалась в 265,072 миллиона рублей. По данным «Федресурса», торги признали несостоявшимися из-за отсутствия потенциальных покупателей. Федресурс Федресурс Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Екатеринбурге выставили на продажу обанкротившийся завод радиоаппаратуры. Стартовая цена лота — 238,6 миллиона рублей. Торги проходят в форме закрытого аукциона — к ним допускаются только те, кто может иметь имущество для выполнения гособоронзаказа. «Лот № 1. Имущественный комплекс ОАО Завод радиоаппаратуры (Екатеринбург, Щорса, 7) имущество по адресу город Екатеринбург, улица Щорса, 7. Начальная цена: 238 565 499,95 рубля. Шаг аукциона: 11 928 275 рублей», — сообщается на портале «Федресурс» Единого Федерального реестра сведений юридических лиц. В карточке торгов указано, что торги проходят в форме закрытого аукциона. Покупатель должен сохранить целевое назначение завода. Кроме того, предприятие выполняет гособоронзаказы, поэтому к участию в торгах допускаются только те, кто может обладать подобным имуществом. Кредиторы и аффилированные лица завод выкупить не могут. Завод уже выставлялся на торги в ноябре—декабре 2021 года. Тогда стоимость лота оценивалась в 265,072 миллиона рублей. По данным «Федресурса», торги признали несостоявшимися из-за отсутствия потенциальных покупателей.