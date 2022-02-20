Лор Зайцев предупредил о пневмонии из-за домашней плесени

20 февраля 2022 в 17:16 Размер текста - 17 +

Человек может надышаться плесенью в ванной комнате Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Черная плесень в квартирах может провоцировать развитие бронхита, трахеита и пневмонии. Об этом рассказал URA.RU отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «То, чего мы можем реально бояться и опасаться — это плесень в ванной комнате. Когда помещение сухое, оно опасности не представляет, как только начинает мыться, все это распаривается, и если плохая система вентиляции, этим хозяйством можно надышаться. Люди моются и попадают под воздействие черной плесени. Если попадает в дыхательные пути — это плохо лор органам: задней стенке глотки, миндалинам, носоглотке и околоносовым пазухам, а также бронхолегочной системе: трахее, бронхам и легким. Это трахеиты, бронхиты и пневмонии. Именно не бактериальной, а плесневой природы», — сказал Владимир Зайцев. Также он сообщил, где чаще всего образуется плесень. «Она опасна, если двойной потолок, где нет никакого доступа у человека. Душевые кабины туда же относятся, плитка, в вентиляционных коробах и шахтах плесень тоже имеет свойство скапливаться. Эта угроза в зимнее время выше, чем в летнее. Летом открыты окна, хорошая вентиляция. Очень страдают верхние этажи домов, подвалы, в старых домах, где все забито. Потом это попадает в нашу дыхательную систему, и люди не знают, от чего они болеют, и почему такой низкий иммунитет», — заключил отоларинголог. Кандидат наук добавил, что от человека к человеку эта плесень не передается. Врач-пульмонолог, доцент кафедры госпитальной терапии первого МГМУ имени Сеченова Александр Пальман отметил, что любая плесень — фактор для развития легочных заболеваний. «Чаще всего это потенциальный риск развития бронхиальной астмы, предрасположенных к этому людей. Там и более тяжелые заболевания могут быть», — объяснил специалист. По его словам, для того, чтобы избежать проблем со здоровьем, нужно сделать ремонт и тщательно убираться в квартире. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Черная плесень в квартирах может провоцировать развитие бронхита, трахеита и пневмонии. Об этом рассказал URA.RU отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «То, чего мы можем реально бояться и опасаться — это плесень в ванной комнате. Когда помещение сухое, оно опасности не представляет, как только начинает мыться, все это распаривается, и если плохая система вентиляции, этим хозяйством можно надышаться. Люди моются и попадают под воздействие черной плесени. Если попадает в дыхательные пути — это плохо лор органам: задней стенке глотки, миндалинам, носоглотке и околоносовым пазухам, а также бронхолегочной системе: трахее, бронхам и легким. Это трахеиты, бронхиты и пневмонии. Именно не бактериальной, а плесневой природы», — сказал Владимир Зайцев. Также он сообщил, где чаще всего образуется плесень. «Она опасна, если двойной потолок, где нет никакого доступа у человека. Душевые кабины туда же относятся, плитка, в вентиляционных коробах и шахтах плесень тоже имеет свойство скапливаться. Эта угроза в зимнее время выше, чем в летнее. Летом открыты окна, хорошая вентиляция. Очень страдают верхние этажи домов, подвалы, в старых домах, где все забито. Потом это попадает в нашу дыхательную систему, и люди не знают, от чего они болеют, и почему такой низкий иммунитет», — заключил отоларинголог. Кандидат наук добавил, что от человека к человеку эта плесень не передается. Врач-пульмонолог, доцент кафедры госпитальной терапии первого МГМУ имени Сеченова Александр Пальман отметил, что любая плесень — фактор для развития легочных заболеваний. «Чаще всего это потенциальный риск развития бронхиальной астмы, предрасположенных к этому людей. Там и более тяжелые заболевания могут быть», — объяснил специалист. По его словам, для того, чтобы избежать проблем со здоровьем, нужно сделать ремонт и тщательно убираться в квартире.