США следует сосредоточиться на дипломатическом решении конфликта на Украине, уверены в российском посольстве Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

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Несмотря на несостоявшееся 16 февраля «вторжение» России на Украину, в США продолжают раскручивать маховик антироссийской истерии и говорят о неизбежности начала военных действий. Об этом заявили представители дипконсульства РФ в США.

«Раскрученный в США маховик антироссийской истерии не позволяет американским коллегам смотреть на вещи объективно. Самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается», — отметили российские дипломаты на официальной странице посольства РФ в Facebook.

Дипконсульство призвало Госдеп США отказаться от дальнейшего нагнетания «милитаристской» обстановки в СМИ. По мнению дипломатов, Штатам следует сосредоточиться на дипломатическом урегулировании конфликта на востоке Украины.

Ранее иностранные СМИ со ссылкой на полученные от инсайдеров разведданные заявляли, что Россия предпримет попытку «вторжения» на Украину 16 февраля. В частности, по информации The Sun, военные действия должны были начаться в 03:00 часа по киевскому времени. Однако, по словам официального представителя Госдепа Неда Прайса, в США никогда не называли точных сроков начала предположительной военной операции России на Украине, передает RT.