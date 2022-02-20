СКР завершил расследование дела о хищении у Роскосмоса 15 млн руб

21 февраля 2022 в 05:39 Размер текста - 17 +

Фигурантам дела вменяют 9 эпизодов мошенничества Фото: Владимир Андреев © URA.RU Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о мошенничестве с многомиллиардными контрактами в «Роскосмосе», вследствие чего было похищено около 15 млн рублей. В хищении обвиняются бывший руководитель Центра технического перевооружения службы управления космическими полетами (ЦТП) Василий Икомасов и его заместитель Эдуард Родыч-Семенч. «СКР завершил расследование уголовного дела о хищении денег у „Роскосмоса“. Бывшим руководителю Центра технического перевооружения службы управления космическими полетами (ЦТП) Василию Икомасову и его заместителю Эдуарду Родыч-Семенче в общей сложности инкриминировали девять эпизодов мошенничества. Следствие полагает, что при реализации многомиллиардных контрактов с „Роскосмосом“, где ЦТП выступал в роли субподрядчика, фигуранты лишь имитировали выполнение работ, похитив при этом около 15 млн руб», — сообщает « Коммесрантъ ». Отмечается, что уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено еще в апреле 2020 года. Следствие не могло установить личности подозреваемых более года. Как выяснили в СКР, Икомасов и Родыч-Семенч заключали многомиллиардные контракты о проведении научно-технических и других работ, получали деньги от государства, а свои обязанности так и не выполняли. Фигуранты находятся под арестом с июня 2021 года, свою вину они признали частично, сообщает издание. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о мошенничестве с многомиллиардными контрактами в «Роскосмосе», вследствие чего было похищено около 15 млн рублей. В хищении обвиняются бывший руководитель Центра технического перевооружения службы управления космическими полетами (ЦТП) Василий Икомасов и его заместитель Эдуард Родыч-Семенч. «СКР завершил расследование уголовного дела о хищении денег у „Роскосмоса“. Бывшим руководителю Центра технического перевооружения службы управления космическими полетами (ЦТП) Василию Икомасову и его заместителю Эдуарду Родыч-Семенче в общей сложности инкриминировали девять эпизодов мошенничества. Следствие полагает, что при реализации многомиллиардных контрактов с „Роскосмосом“, где ЦТП выступал в роли субподрядчика, фигуранты лишь имитировали выполнение работ, похитив при этом около 15 млн руб», — сообщает «Коммесрантъ». Отмечается, что уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено еще в апреле 2020 года. Следствие не могло установить личности подозреваемых более года. Как выяснили в СКР, Икомасов и Родыч-Семенч заключали многомиллиардные контракты о проведении научно-технических и других работ, получали деньги от государства, а свои обязанности так и не выполняли. Фигуранты находятся под арестом с июня 2021 года, свою вину они признали частично, сообщает издание.