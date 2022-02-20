20 февраля 2022

СКР завершил расследование дела о хищении у Роскосмоса 15 млн руб

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый день Московского авиакосмического салона МАКС-2021. Московская область, Жуковский, Роскосмос
Фигурантам дела вменяют 9 эпизодов мошенничества Фото:

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о мошенничестве с многомиллиардными контрактами в «Роскосмосе», вследствие чего было похищено около 15 млн рублей. В хищении обвиняются бывший руководитель Центра технического перевооружения службы управления космическими полетами (ЦТП) Василий Икомасов и его заместитель Эдуард Родыч-Семенч.

«СКР завершил расследование уголовного дела о хищении денег у „Роскосмоса“. Бывшим руководителю Центра технического перевооружения службы управления космическими полетами (ЦТП) Василию Икомасову и его заместителю Эдуарду Родыч-Семенче в общей сложности инкриминировали девять эпизодов мошенничества. Следствие полагает, что при реализации многомиллиардных контрактов с „Роскосмосом“, где ЦТП выступал в роли субподрядчика, фигуранты лишь имитировали выполнение работ, похитив при этом около 15 млн руб», — сообщает «Коммесрантъ».

Отмечается, что уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено еще в апреле 2020 года. Следствие не могло установить личности подозреваемых более года. Как выяснили в СКР, Икомасов и Родыч-Семенч заключали многомиллиардные контракты о проведении научно-технических и других работ, получали деньги от государства, а свои обязанности так и не выполняли. Фигуранты находятся под арестом с июня 2021 года, свою вину они признали частично, сообщает издание.

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Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о мошенничестве с многомиллиардными контрактами в «Роскосмосе», вследствие чего было похищено около 15 млн рублей. В хищении обвиняются бывший руководитель Центра технического перевооружения службы управления космическими полетами (ЦТП) Василий Икомасов и его заместитель Эдуард Родыч-Семенч. «СКР завершил расследование уголовного дела о хищении денег у „Роскосмоса“. Бывшим руководителю Центра технического перевооружения службы управления космическими полетами (ЦТП) Василию Икомасову и его заместителю Эдуарду Родыч-Семенче в общей сложности инкриминировали девять эпизодов мошенничества. Следствие полагает, что при реализации многомиллиардных контрактов с „Роскосмосом“, где ЦТП выступал в роли субподрядчика, фигуранты лишь имитировали выполнение работ, похитив при этом около 15 млн руб», — сообщает «Коммесрантъ». Отмечается, что уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено еще в апреле 2020 года. Следствие не могло установить личности подозреваемых более года. Как выяснили в СКР, Икомасов и Родыч-Семенч заключали многомиллиардные контракты о проведении научно-технических и других работ, получали деньги от государства, а свои обязанности так и не выполняли. Фигуранты находятся под арестом с июня 2021 года, свою вину они признали частично, сообщает издание.
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