19 февраля 2022
18 февраля 2022

Полицейские нашли у курганцев десятки килограммов взрывчатки

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка по отработке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в день голосования. Выборы президента РФ 2018. Челябинск, минирование, терроризм, антитеррор, взрывчатка, подозрительный предмет, тротиловая шашка
У жителей региона нашли 23,8 кг взрывчатых веществ Фото:

В Курганской области полицейские в 2021 году изъяли у жителей 23,8 кг взрывчатых веществ. Данная информация размещена на сайте областного УМВД.

«По итогам 2021 года поставлено на учет 217 таких преступлений [в сфере незаконного оборота оружия] (2020 г. — 188; +15,4%), при этом число раскрытых преступных деяний увеличилось на 17,6%. Из незаконного оборота полицейскими изъято 309 единиц оружия и 23,8 кг взрывчатых веществ», — указано в сообщении.

Сотрудники полиции добавили, что 18 февраля у неоднократно судимого жителя Куртамыша нашли охотничий карабин. Мужчина владел оружием незаконно. У двух жителей Лебяжьевского и Каргапольского районов изъяли более 670 граммов пороха, которые хранились незаконно.

В январе в регионе начались массовые проверки условий хранения огнестрельного оружия и патронов у населения. До этого в Мишкине ранее судимый местный житель расстрелял из охотничьего ружья наряд ППС.

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В Курганской области полицейские в 2021 году изъяли у жителей 23,8 кг взрывчатых веществ. Данная информация размещена на сайте областного УМВД. «По итогам 2021 года поставлено на учет 217 таких преступлений [в сфере незаконного оборота оружия] (2020 г. — 188; +15,4%), при этом число раскрытых преступных деяний увеличилось на 17,6%. Из незаконного оборота полицейскими изъято 309 единиц оружия и 23,8 кг взрывчатых веществ», — указано в сообщении. Сотрудники полиции добавили, что 18 февраля у неоднократно судимого жителя Куртамыша нашли охотничий карабин. Мужчина владел оружием незаконно. У двух жителей Лебяжьевского и Каргапольского районов изъяли более 670 граммов пороха, которые хранились незаконно. В январе в регионе начались массовые проверки условий хранения огнестрельного оружия и патронов у населения. До этого в Мишкине ранее судимый местный житель расстрелял из охотничьего ружья наряд ППС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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