Полицейские нашли у курганцев десятки килограммов взрывчатки

У жителей региона нашли 23,8 кг взрывчатых веществ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области полицейские в 2021 году изъяли у жителей 23,8 кг взрывчатых веществ. Данная информация размещена на сайте областного УМВД.

«По итогам 2021 года поставлено на учет 217 таких преступлений [в сфере незаконного оборота оружия] (2020 г. — 188; +15,4%), при этом число раскрытых преступных деяний увеличилось на 17,6%. Из незаконного оборота полицейскими изъято 309 единиц оружия и 23,8 кг взрывчатых веществ», — указано в сообщении.

Сотрудники полиции добавили, что 18 февраля у неоднократно судимого жителя Куртамыша нашли охотничий карабин. Мужчина владел оружием незаконно. У двух жителей Лебяжьевского и Каргапольского районов изъяли более 670 граммов пороха, которые хранились незаконно.

В январе в регионе начались массовые проверки условий хранения огнестрельного оружия и патронов у населения. До этого в Мишкине ранее судимый местный житель расстрелял из охотничьего ружья наряд ППС.