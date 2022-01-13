После убийства полицейского силовики проверяют у курганцев оружие

Сотрудники Росгвардии проверят условия хранения оружия у населения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После трагедии в Мишкино, где местный житель застрелил полицейского, в Курганской области начались проверки условий хранения огнестрельного оружия и патронов у населения. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.

«В связи с убийством полицейского в Мишкино [начальник УМВД по Курганской области Дмитрий] Свинов поручить провести операцию „Оружие“ по проверке условий хранения оружия и патронов. Будут проверят охотников и тех, у кого травматы есть», — сказал источник URA.RU.

В пресс-службе Управления Росгвардии по Курганской области на запрос URA.RU сообщили, что в соответствии с законодательством проверки условий хранения оружия и патронов по месту жительства владельцев проводятся регулярно на территории всех муниципальных образований региона.

URA.RU писало, что 8 января в Мишкине наряд ППС из охотничьего ружья расстрелял ранее судимый местный житель. Сержант полиции Денис Михалев скончался от выстрелов, а его раненого коллегу госпитализировали. Прибывшие на место ЧП сотрудники Росгвардии попытались задержать стрелявшего, но тот оказал сопротивление, после чего был убит ответным огнем. По словам жителей Мишкино, напавший мог взять ружье своего родственника. За расследованием убийства полицейского следит глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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