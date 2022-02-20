Главный актив мэрии Екатеринбурга получил крупный штраф от УФАС

ЕМУП «Водоканал» — основной актив мэрии Екатеринбурга — оштрафован свердловским управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС) на 5,5 миллиона рублей за «уклонение от заключения договора» о подключении бизнес-центра «Искра» (ул. Искровцев, 40) к коммунальным сетям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«МУП „Водоканал“ допустил злоупотребление своим доминирующим положением. <…> При этом законных оснований для такого отказа не имелось. Для восстановления прав предпринимателя Свердловское УФАС использовало целый комплекс мер. Выдало предупреждение. Затем возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства, в котором признало нарушение. Вместе с решением было вынесено и предписание. Назначен штраф», — говорится на сайте УФАС.
Антимонопольщики добавили, что «Водоканал» уже направил в бизнес-центр подписанный проект договора на подключение. «МУП „Водоканал“ заплатил 5,5 миллиона рублей», — заключили в УФАС.
ЕМУП «Водоканал» — основной актив мэрии Екатеринбурга — оштрафован свердловским управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС) на 5,5 миллиона рублей за «уклонение от заключения договора» о подключении бизнес-центра «Искра» (ул. Искровцев, 40) к коммунальным сетям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «МУП „Водоканал“ допустил злоупотребление своим доминирующим положением. <…> При этом законных оснований для такого отказа не имелось. Для восстановления прав предпринимателя Свердловское УФАС использовало целый комплекс мер. Выдало предупреждение. Затем возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства, в котором признало нарушение. Вместе с решением было вынесено и предписание. Назначен штраф», — говорится на сайте УФАС. Антимонопольщики добавили, что «Водоканал» уже направил в бизнес-центр подписанный проект договора на подключение. «МУП „Водоканал“ заплатил 5,5 миллиона рублей», — заключили в УФАС.