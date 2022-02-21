Пользователи сообщают о сбоях в работе «Яндекса»

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Сервисы поисковых систем «Яндекс» и «Google». Иллюстрации. Екатеринбург, интернет, яндекс, поисковая система, yandex
У «Яндекса» наблюдаются проблемы с загрузкой веб-сайта Фото:

У ряда российских и зарубежных пользователей возникли проблемы с системой поиска и интернет-порталом «Яндекс». Такая информация приводится на сайте Downdetector, сообщающем о неполадках крупных сайтов по всему миру.

«У части пользователей могут наблюдаться проблемы с загрузкой веб-сайта. Другие жалуются на ошибки при авторизации», — отмечается на сайте.

Также сообщается, что с проблемами столкнулись российские пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга. Сбои наблюдаются в Беларуси и Чехии.

В феврале часть россиян пожаловалась на проблемы при загрузке социальной сети «ВКонтакте» и операторов связи «Ростелеком» и МТС. В работе сервиса YouTube, предоставляющего услуги видеохостинга, а также у сети поисковых систем Google (куда входит и Youtube) также произошли сбои по всему миру.

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У ряда российских и зарубежных пользователей возникли проблемы с системой поиска и интернет-порталом «Яндекс». Такая информация приводится на сайте Downdetector, сообщающем о неполадках крупных сайтов по всему миру. «У части пользователей могут наблюдаться проблемы с загрузкой веб-сайта. Другие жалуются на ошибки при авторизации», — отмечается на сайте. Также сообщается, что с проблемами столкнулись российские пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга. Сбои наблюдаются в Беларуси и Чехии. В феврале часть россиян пожаловалась на проблемы при загрузке социальной сети «ВКонтакте» и операторов связи «Ростелеком» и МТС. В работе сервиса YouTube, предоставляющего услуги видеохостинга, а также у сети поисковых систем Google (куда входит и Youtube) также произошли сбои по всему миру.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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