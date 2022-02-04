Пользователи массово жалуются на сбои в работе VK и Ростелекома

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Социальная сеть
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У социальной сети «ВКонтакте», компаний «Ростелеком» и МТС наблюдается массовый сбой по всей России. Само приложение соцсети либо не загружается, либо выдает ошибку.

«У части пользователей могут наблюдаться проблемы с загрузкой „ВКонтакте“, мы оперативно восстанавливаем работу. По состоянию на 19:19 по московскому времени зафиксировано более 71 тысячи отчетов о сбоях в работе соцсети», — такая информация приводится на сайте Downdetector, сообщающем о неполадках крупных сайтов по всему миру.

Отмечается также, что у МТС пока более 120 отчетов. У Ростелекома, судя по данным Downdetector, 456 отчетов.

Ранее пользователи в разных странах мира сообщили о сбое в работе мессенджера WhatsApp, пишет RT. У 75% пользователей возникли сложности с отправкой сообщений, 15% столкнулись с проблемами в работе приложения, 10% не могли авторизоваться, дополняет Vse42.Ru.

Кроме того, днем ранее, 3 февраля, в работе сервиса YouTube, предоставляющего услуги видеохостинга, а также у сети поисковых систем Google (куда входит и Youtube) произошли сбои по всему миру. Проблемы возникли со входами на веб-сайты.

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У социальной сети «ВКонтакте», компаний «Ростелеком» и МТС наблюдается массовый сбой по всей России. Само приложение соцсети либо не загружается, либо выдает ошибку. «У части пользователей могут наблюдаться проблемы с загрузкой „ВКонтакте“, мы оперативно восстанавливаем работу. По состоянию на 19:19 по московскому времени зафиксировано более 71 тысячи отчетов о сбоях в работе соцсети», — такая информация приводится на сайте Downdetector, сообщающем о неполадках крупных сайтов по всему миру. Отмечается также, что у МТС пока более 120 отчетов. У Ростелекома, судя по данным Downdetector, 456 отчетов. Ранее пользователи в разных странах мира сообщили о сбое в работе мессенджера WhatsApp, пишет RT. У 75% пользователей возникли сложности с отправкой сообщений, 15% столкнулись с проблемами в работе приложения, 10% не могли авторизоваться, дополняет Vse42.Ru. Кроме того, днем ранее, 3 февраля, в работе сервиса YouTube, предоставляющего услуги видеохостинга, а также у сети поисковых систем Google (куда входит и Youtube) произошли сбои по всему миру. Проблемы возникли со входами на веб-сайты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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