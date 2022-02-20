20 февраля 2022
19 февраля 2022
18 февраля 2022

Челябинец из-за ревности сжег Jeep Cherokee у незнакомца

© Служба новостей «URA.RU»
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Ущерб владельцу внедорожника составил 672 тысячи рублей (фото из архива) Фото:

В Челябинске мужчина из-за ревности поджег автомобиль Jeep Cherokee, принадлежащий незнакомому человеку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области, районный суд Челябинска вынес поджигателю внедорожника приговор.

«В мае 2021 года подсудимый, пребывая в гаражном кооперативе № 502, предположил, что перед ним автомобиль соперника. На почве ревности он поджег автомобиль Jeep Cherokee. Впоследствии выяснилось, что владелец внедорожника не имел никакого отношения к личной жизни поджигателя и мужчины не были знакомы», — отмечают в пресс-службе прокуратуры.

Ущерб владельцу внедорожника составил 672 тысячи рублей. Суд назначил виновному челябинцу наказание в виде полутора лет лишения свободы условно. Также мужчина должен будет возместить потерпевшему все убытки.

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В Челябинске мужчина из-за ревности поджег автомобиль Jeep Cherokee, принадлежащий незнакомому человеку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области, районный суд Челябинска вынес поджигателю внедорожника приговор. «В мае 2021 года подсудимый, пребывая в гаражном кооперативе № 502, предположил, что перед ним автомобиль соперника. На почве ревности он поджег автомобиль Jeep Cherokee. Впоследствии выяснилось, что владелец внедорожника не имел никакого отношения к личной жизни поджигателя и мужчины не были знакомы», — отмечают в пресс-службе прокуратуры. Ущерб владельцу внедорожника составил 672 тысячи рублей. Суд назначил виновному челябинцу наказание в виде полутора лет лишения свободы условно. Также мужчина должен будет возместить потерпевшему все убытки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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