Челябинец из-за ревности сжег Jeep Cherokee у незнакомца

Ущерб владельцу внедорожника составил 672 тысячи рублей (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске мужчина из-за ревности поджег автомобиль Jeep Cherokee, принадлежащий незнакомому человеку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области, районный суд Челябинска вынес поджигателю внедорожника приговор.

«В мае 2021 года подсудимый, пребывая в гаражном кооперативе № 502, предположил, что перед ним автомобиль соперника. На почве ревности он поджег автомобиль Jeep Cherokee. Впоследствии выяснилось, что владелец внедорожника не имел никакого отношения к личной жизни поджигателя и мужчины не были знакомы», — отмечают в пресс-службе прокуратуры.

Ущерб владельцу внедорожника составил 672 тысячи рублей. Суд назначил виновному челябинцу наказание в виде полутора лет лишения свободы условно. Также мужчина должен будет возместить потерпевшему все убытки.