19 февраля 2022
18 февраля 2022
17 февраля 2022

В ЯНАО двор затопило фекалиями, люди задыхаются в своих квартирах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, деревянный дом, жилой дом, деревня, село
Двор деревянного дома превратился в каток из отходов Фото:

Запах от затопленного фекалиями двора по улице Строителей, 15 доходит даже до квартир жителей этого дома. Управляющая компания не реагировала на звонки жильцов. О проблеме написали в социальной сети «ВКонтакте».

«Как показывает практика, через эту группу проблемы решаются быстрее, чем через УК, два дня звонили, и толку никакого, а дерьмо как бежало, так и бежит, вонь невыносимая, даже в квартире», — написал пользователь, пожелавший остаться анонимным, и прикрепил фото в группе «Лабытнанги Info».

В мэрии города сообщили, что займутся этим вопросом. «Информацию приняли. Проработаем с УК. Напоминаем, что после звонка в УК необходимо дублировать заявки в ЕДДС — 112», — сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства.

Затопленный двор в Лабытнанги

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Запах от затопленного фекалиями двора по улице Строителей, 15 доходит даже до квартир жителей этого дома. Управляющая компания не реагировала на звонки жильцов. О проблеме написали в социальной сети «ВКонтакте». «Как показывает практика, через эту группу проблемы решаются быстрее, чем через УК, два дня звонили, и толку никакого, а дерьмо как бежало, так и бежит, вонь невыносимая, даже в квартире», — написал пользователь, пожелавший остаться анонимным, и прикрепил фото в группе «Лабытнанги Info». В мэрии города сообщили, что займутся этим вопросом. «Информацию приняли. Проработаем с УК. Напоминаем, что после звонка в УК необходимо дублировать заявки в ЕДДС — 112», — сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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