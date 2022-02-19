Махонин ускоренно поднимает зарплаты бюджетникам

Дмитрий Махонин отредактировал бюджет Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермский край намерен с 1 апреля увеличить зарплаты работникам бюджетной сферы. Поправками в региональный бюджет на эти цели дополнительно выделяется 1,1 млрд руб. Соответствующий законопроект внес 21 февраля в заксобрание губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Ранее планировалось проиндексировать зарплаты с 1 октября 2022 года, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации губернатора.

«Законопроект о поправках в бюджет края предполагает направление дополнительно более 1,1 млрд рублей на индексацию заработных плат работникам бюджетной сферы. Это позволит ее провести на шесть месяцев раньше: не с 1 октября 2022 года, как планировалось, а уже с 1 апреля», — отметили в пресс-службе. Еще 148 млн рублей власти намерены направить на индексацию мер соцподдержки. Она составит 5,8%.

Поправками в бюджет также предусмотрено выделение в 2022 году 1 млрд рублей резервного фонда Пермского края на противодействие распространению коронавирусу и 126,3 млн рублей на приобретение оборудования для лечения COVID-19. Махонин предложил депутатам направить 435 млн рублей на модернизацию систем теплоснабжения в муниципалитетах, 669 млн рублей — на президентский проект по догазификации, 438 млн рублей — на переселение жителей из зоны провалов в Березниках. Порядка 153 млн руб. в бюджете закладывается на участие региона в строительстве школ в формате концессии с бизнесом.

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