20 февраля 2022
19 февраля 2022
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Челябинская активистка проиграла суд по делу о выбросах

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер проверил готовность к вводу в эксплуатацию двух путепроводов. Челябинск, дым, смог, завод, выбросы, экология
Челябинка требовала привлечь к ответственности ведомства за бездействия в работе по снижению выбросов Фото:
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Проблемы экологии в Челябинске

Челябинская экоактивистка Наталья Шипицина проиграла судебное дело о бездействии Роспотребнадзора и Росприроднадзора, из-за которого, по ее мнению, предприятия загрязняют воздух. Как сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда, ранее она проиграла это дело в Советском райсуде, и пыталась оспорить решение.

«Суд рассмотрел заявление о признании незаконным бездействие ведомств, выразившееся в непринятии достаточных мер к загрязнителям воздуха сократить выбросы. Решение об отказе в удовлетворении требований было оставлено без изменения, апелляционная жалоба истца — без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там добавили, что контролирующие ведомства осуществляют полный контроль за состоянием атмосферного воздуха, а также пресекают любые нарушения в области его загрязнения. Таким образом, факт бездействия не установлен и не доказан. Решение суда вступило в законную силу.

Судебные тяжбы между Шипициной и природоохранными ведомствами начались в июле 2021 года. Шипицина обвиняла ведомства в бездействии. Советский районный суд встал на сторону ответчиков.

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Челябинская экоактивистка Наталья Шипицина проиграла судебное дело о бездействии Роспотребнадзора и Росприроднадзора, из-за которого, по ее мнению, предприятия загрязняют воздух. Как сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда, ранее она проиграла это дело в Советском райсуде, и пыталась оспорить решение. «Суд рассмотрел заявление о признании незаконным бездействие ведомств, выразившееся в непринятии достаточных мер к загрязнителям воздуха сократить выбросы. Решение об отказе в удовлетворении требований было оставлено без изменения, апелляционная жалоба истца — без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там добавили, что контролирующие ведомства осуществляют полный контроль за состоянием атмосферного воздуха, а также пресекают любые нарушения в области его загрязнения. Таким образом, факт бездействия не установлен и не доказан. Решение суда вступило в законную силу. Судебные тяжбы между Шипициной и природоохранными ведомствами начались в июле 2021 года. Шипицина обвиняла ведомства в бездействии. Советский районный суд встал на сторону ответчиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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