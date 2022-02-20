Челябинская активистка проиграла суд по делу о выбросах

Челябинка требовала привлечь к ответственности ведомства за бездействия в работе по снижению выбросов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Проблемы экологии в Челябинске

Челябинская экоактивистка Наталья Шипицина проиграла судебное дело о бездействии Роспотребнадзора и Росприроднадзора, из-за которого, по ее мнению, предприятия загрязняют воздух. Как сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда, ранее она проиграла это дело в Советском райсуде, и пыталась оспорить решение.

«Суд рассмотрел заявление о признании незаконным бездействие ведомств, выразившееся в непринятии достаточных мер к загрязнителям воздуха сократить выбросы. Решение об отказе в удовлетворении требований было оставлено без изменения, апелляционная жалоба истца — без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там добавили, что контролирующие ведомства осуществляют полный контроль за состоянием атмосферного воздуха, а также пресекают любые нарушения в области его загрязнения. Таким образом, факт бездействия не установлен и не доказан. Решение суда вступило в законную силу.

Судебные тяжбы между Шипициной и природоохранными ведомствами начались в июле 2021 года. Шипицина обвиняла ведомства в бездействии. Советский районный суд встал на сторону ответчиков.