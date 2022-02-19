Умер почетный житель Кургана

О смерти почетного гражданина Кургана Владимира Сахарова стало известно 21 февраля (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане умер заслуженный машиностроитель РФ Владимир Сахаров, который являлся Почетным гражданином города. Данное сообщение было размещено 21 февраля на сайте городской администрации.

«Ушел из жизни Владимир Севастьянович Сахаров — заслуженный машиностроитель Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР, Почетный гражданин города Кургана. <…> Глава города Кургана и администрация города выражают глубокие соболезнования родным и близким Владимира Севастьяновича», — указано в сообщении.

Сахаров родился в 1930 году в Брянске. В 1944 году он был освобожден советскими войсками из концлагеря. В 1955 году он переехал в Курган, где устроился на машиностроительный завод. На нем он проработал 49 лет. Сахаров принимал участие в разработке боевой машины пехоты. Он три созыва был депутатом городского Совета народных депутатов. Сахаров награжден орденом Ленина, Государственной премией СССР и почетным званием «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».

Владимир Сахаров 49 лет работал на машиностроительном заводе Фото: сайт администрации Кургана, Николай Пушилин