19 февраля 2022
18 февраля 2022

Умер почетный житель Кургана

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Открытие памятника пограничникам всех поколений. Курган, гвоздики, цветы в руках
О смерти почетного гражданина Кургана Владимира Сахарова стало известно 21 февраля (архивное фото) Фото:

В Кургане умер заслуженный машиностроитель РФ Владимир Сахаров, который являлся Почетным гражданином города. Данное сообщение было размещено 21 февраля на сайте городской администрации.

«Ушел из жизни Владимир Севастьянович Сахаров — заслуженный машиностроитель Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР, Почетный гражданин города Кургана. <…> Глава города Кургана и администрация города выражают глубокие соболезнования родным и близким Владимира Севастьяновича», — указано в сообщении.

Сахаров родился в 1930 году в Брянске. В 1944 году он был освобожден советскими войсками из концлагеря. В 1955 году он переехал в Курган, где устроился на машиностроительный завод. На нем он проработал 49 лет. Сахаров принимал участие в разработке боевой машины пехоты. Он три созыва был депутатом городского Совета народных депутатов. Сахаров награжден орденом Ленина, Государственной премией СССР и почетным званием «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».

Владимир Сахаров 49 лет работал на машиностроительном заводе
Фото:

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В Кургане умер заслуженный машиностроитель РФ Владимир Сахаров, который являлся Почетным гражданином города. Данное сообщение было размещено 21 февраля на сайте городской администрации. «Ушел из жизни Владимир Севастьянович Сахаров — заслуженный машиностроитель Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР, Почетный гражданин города Кургана. <…> Глава города Кургана и администрация города выражают глубокие соболезнования родным и близким Владимира Севастьяновича», — указано в сообщении. Сахаров родился в 1930 году в Брянске. В 1944 году он был освобожден советскими войсками из концлагеря. В 1955 году он переехал в Курган, где устроился на машиностроительный завод. На нем он проработал 49 лет. Сахаров принимал участие в разработке боевой машины пехоты. Он три созыва был депутатом городского Совета народных депутатов. Сахаров награжден орденом Ленина, Государственной премией СССР и почетным званием «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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