Акционеры «Русала» собираются на встречу для реформы компании. Инсайд

21 февраля 2022 в 18:50 Размер текста - 17 +

Встреча владельцев акций назначена на 14 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Акционеры Объединенной компании «Русал» готовятся к внеочередному собранию 14 марта для обсуждения процесса разделения активов компании. Об этом сообщили источники URA.RU, знакомые с планами холдинга. Информацию частично подтверждают официальные сведения. «Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 марта 2022 года; Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, Калининград, ул. Октябрьская, 6а, Отель „Кайзерхоф“. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: внесение изменений в Устав Компании с целью исключения из Устава положений о неприменении норм Федерального закона „Об акционерных обществах“ к компании», — говорится в документе о созыве общего собрания акционеров. Инсайдер URA.RU подтвердил, что акционеры «Русала» действительно собираются на внеочередное заседание. «Будущие реформы структуры компании ожидаются в повестке», — отметил собеседник. Официально в пресс-службе компании информацию не подтверждают и не опровергают. «Будут обсуждаться поправки в устав», — уточнили в пресс-службе «Русала». Планировалось, что из существующей структуры «Русала» будет создано два холдинга. Первый будет представлять из себя отдельную структуру с высоким углеродным следом. Это поможет остальным предприятиям холдинга, который будет переименован в AL+, соответствовать новым экологическим требованиям Европы и США. При этом компания временно отложила планы из-за введения правительством РФ экспортных пошлин на металлы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Акционеры Объединенной компании «Русал» готовятся к внеочередному собранию 14 марта для обсуждения процесса разделения активов компании. Об этом сообщили источники URA.RU, знакомые с планами холдинга. Информацию частично подтверждают официальные сведения. «Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 марта 2022 года; Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, Калининград, ул. Октябрьская, 6а, Отель „Кайзерхоф“. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: внесение изменений в Устав Компании с целью исключения из Устава положений о неприменении норм Федерального закона „Об акционерных обществах“ к компании», — говорится в документе о созыве общего собрания акционеров. Инсайдер URA.RU подтвердил, что акционеры «Русала» действительно собираются на внеочередное заседание. «Будущие реформы структуры компании ожидаются в повестке», — отметил собеседник. Официально в пресс-службе компании информацию не подтверждают и не опровергают. «Будут обсуждаться поправки в устав», — уточнили в пресс-службе «Русала». Планировалось, что из существующей структуры «Русала» будет создано два холдинга. Первый будет представлять из себя отдельную структуру с высоким углеродным следом. Это поможет остальным предприятиям холдинга, который будет переименован в AL+, соответствовать новым экологическим требованиям Европы и США. При этом компания временно отложила планы из-за введения правительством РФ экспортных пошлин на металлы.