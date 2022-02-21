Лавров: Запад отказался идти навстречу России

21 февраля 2022 в 19:26 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров заявил, что НАТО не откажется от расширения на восток Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Власти стран-участниц НАТО не готовы отказаться от расширении альянса на восток. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Западные коллеги не готовы отказаться от расширения НАТО на восток. Они насмерть стоят на недопустимости какого-либо ослабления политики открытых дверей», — сказал Лавров на заседании Совбеза, трансляция которого велась на «России 24». Россия требует, чтобы НАТО не расширялось на восток — иными словами, не принимало в свои ряды Грузию и Украину. В США однако считают, что страны, претендующие на вступление в Североатлантический альянс, должны сами принимать решение, и НАТО в случае чего — не может им отказать. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идеи по гарантиям безопасности должны получить продолжение, пишет «Национальная служба новостей». В ближайшее время будут произведены определенные контакты «на рабочем уровне, на высоком уровне, на уровне министра иностранных дел», добавляет «Царьград». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти стран-участниц НАТО не готовы отказаться от расширении альянса на восток. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Западные коллеги не готовы отказаться от расширения НАТО на восток. Они насмерть стоят на недопустимости какого-либо ослабления политики открытых дверей», — сказал Лавров на заседании Совбеза, трансляция которого велась на «России 24». Россия требует, чтобы НАТО не расширялось на восток — иными словами, не принимало в свои ряды Грузию и Украину. В США однако считают, что страны, претендующие на вступление в Североатлантический альянс, должны сами принимать решение, и НАТО в случае чего — не может им отказать. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идеи по гарантиям безопасности должны получить продолжение, пишет «Национальная служба новостей». В ближайшее время будут произведены определенные контакты «на рабочем уровне, на высоком уровне, на уровне министра иностранных дел», добавляет «Царьград».