ТМК и Группа Синара построят кампус мирового уровня для УрФУ

21 февраля 2022 в 19:41 Размер текста - 17 +

На подписании договора присутствовал министр высшего образования и науки Валерий Фальков Фото: предоставлено пресс-службой ТМК Трубная металлургическая компания, Группа Синара и правительство Свердловской области договорились о строительстве кампусов мирового уровня на территории Екатеринбурга. Подписание соглашения прошло на площадке министерства высшего образования и науки РФ. На нем присутствовали губернатор региона Евгений Куйвашев и президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ТМК. «Для нас большая честь и ответственность быть в числе первых регионов, где в скором времени появятся суперсовременные кампусы. А для Уральского федерального университета — это уникальный шанс получить инфраструктуру, которая позволит максимально раскрыть его научный, образовательный и инновационный потенциал. Сегодня мы активно работаем над реализацией проекта при поддержке крупного бизнеса», — заявил Евгений Куйвашев. Группа Синара и ТМК займутся созданием отдельных объектов инфраструктуры для современного кампуса УрФУ, который разместится в Новокольцовском районе Екатеринбурга. В состав кампуса войдут новые учебные корпуса институтов экономики и управления, радиоэлектроники и информационных технологий, специализированный учебно-научный центр (СУНЦ), и здесь же разместится наследие Универсиады — общежития, общественный и медицинский центры, тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками. «Мы со своей стороны поможем в осуществлении одного из наиважнейших проектов для УрФО, Свердловской области и Екатеринбурга по строительству современного кампуса мирового уровня. Проект не только решает задачи подготовки современных кадров по самым актуальным профессиям, но и позволит эффективно работать с еще большим количеством талантливых школьников, дополнительно развивать Екатеринбург, создавать новые рабочие места, обновлять транспортную стратегию города», — отметил Дмитрий Пумпянский. На подписании договора присутствовал министр высшего образования и науки Валерий Фальков. По его словам, новый кампус поможет сократить отток талантливой молодежи из региона и будет способствовать реализации инновационных программ. «Кампус — это масштабное уникальное пространство, которое предназначено не только для учебы, но и комфортной жизни студентов, поэтому включает как учебно-лабораторные корпуса, так и общежития, спортивную инфраструктуру, пространства для занятий и отдыха, коворкинги и технопарки. Нам важно, чтобы молодежь не уезжала из регионов и имела возможность получить качественное высшее образование, трудоустроиться и реализовать себя на малой родине», — резюмировал Валерий Фальков. Институт экономики и управления Фото: пресс-службе ТМК СУНЦ УрФУ Фото: пресс-службе ТМК Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Трубная металлургическая компания, Группа Синара и правительство Свердловской области договорились о строительстве кампусов мирового уровня на территории Екатеринбурга. Подписание соглашения прошло на площадке министерства высшего образования и науки РФ. На нем присутствовали губернатор региона Евгений Куйвашев и президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ТМК. «Для нас большая честь и ответственность быть в числе первых регионов, где в скором времени появятся суперсовременные кампусы. А для Уральского федерального университета — это уникальный шанс получить инфраструктуру, которая позволит максимально раскрыть его научный, образовательный и инновационный потенциал. Сегодня мы активно работаем над реализацией проекта при поддержке крупного бизнеса», — заявил Евгений Куйвашев. Группа Синара и ТМК займутся созданием отдельных объектов инфраструктуры для современного кампуса УрФУ, который разместится в Новокольцовском районе Екатеринбурга. В состав кампуса войдут новые учебные корпуса институтов экономики и управления, радиоэлектроники и информационных технологий, специализированный учебно-научный центр (СУНЦ), и здесь же разместится наследие Универсиады — общежития, общественный и медицинский центры, тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками. «Мы со своей стороны поможем в осуществлении одного из наиважнейших проектов для УрФО, Свердловской области и Екатеринбурга по строительству современного кампуса мирового уровня. Проект не только решает задачи подготовки современных кадров по самым актуальным профессиям, но и позволит эффективно работать с еще большим количеством талантливых школьников, дополнительно развивать Екатеринбург, создавать новые рабочие места, обновлять транспортную стратегию города», — отметил Дмитрий Пумпянский. На подписании договора присутствовал министр высшего образования и науки Валерий Фальков. По его словам, новый кампус поможет сократить отток талантливой молодежи из региона и будет способствовать реализации инновационных программ. «Кампус — это масштабное уникальное пространство, которое предназначено не только для учебы, но и комфортной жизни студентов, поэтому включает как учебно-лабораторные корпуса, так и общежития, спортивную инфраструктуру, пространства для занятий и отдыха, коворкинги и технопарки. Нам важно, чтобы молодежь не уезжала из регионов и имела возможность получить качественное высшее образование, трудоустроиться и реализовать себя на малой родине», — резюмировал Валерий Фальков.