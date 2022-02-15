Путин отреагировал на обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР

15 февраля 2022 в 19:37 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отреагировал на просьбу признать республики Донбасса Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин отреагировал на обращение Госдумы к нему с просьбой признать ДНР и ЛНР. Он прокомментировал данную тему на брифинге после переговоров с канфлером ФРГ Олафом Шольцем. «Мы должны сделать все для решения проблем Донбасса. Но, прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений», — заявил Путин. Депутаты Госдумы ранее высказались за отправку президенту РФ обращения с просьбой признать Донецкую и Луганскую народные республики. Депутаты также высказались за то, чтобы сделать это незамедлительно. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на обращение Госдумы к нему с просьбой признать ДНР и ЛНР. Он прокомментировал данную тему на брифинге после переговоров с канфлером ФРГ Олафом Шольцем. «Мы должны сделать все для решения проблем Донбасса. Но, прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений», — заявил Путин. Депутаты Госдумы ранее высказались за отправку президенту РФ обращения с просьбой признать Донецкую и Луганскую народные республики. Депутаты также высказались за то, чтобы сделать это незамедлительно.