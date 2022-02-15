Путин отреагировал на обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на обращение Госдумы к нему с просьбой признать ДНР и ЛНР. Он прокомментировал данную тему на брифинге после переговоров с канфлером ФРГ Олафом Шольцем.
«Мы должны сделать все для решения проблем Донбасса. Но, прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений», — заявил Путин.
Депутаты Госдумы ранее высказались за отправку президенту РФ обращения с просьбой признать Донецкую и Луганскую народные республики. Депутаты также высказались за то, чтобы сделать это незамедлительно.
Президент РФ Владимир Путин отреагировал на обращение Госдумы к нему с просьбой признать ДНР и ЛНР. Он прокомментировал данную тему на брифинге после переговоров с канфлером ФРГ Олафом Шольцем. «Мы должны сделать все для решения проблем Донбасса. Но, прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений», — заявил Путин. Депутаты Госдумы ранее высказались за отправку президенту РФ обращения с просьбой признать Донецкую и Луганскую народные республики. Депутаты также высказались за то, чтобы сделать это незамедлительно.