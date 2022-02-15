В Госдуме решили отправить Путину обращение о признании ДНР и ЛНР

В Госдуме проголосовали за отправку обращения о признании Россией ДНР и ЛНР президенту Владимиру Путину. Об этом написал в своем telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Обращение к Президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР будет направлено незамедлительно», — сообщил Володин. Он уточнил, что в обращении говорится о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик в качестве независимых государств.
Володин отметил, что, по мнению депутатов, «признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз». Все это особо актуально в условиях, когда Киев не соблюдает Минские договоренности, уверил он.
В Госдуме проголосовали за отправку обращения о признании Россией ДНР и ЛНР президенту Владимиру Путину. Об этом написал в своем telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Обращение к Президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР будет направлено незамедлительно», — сообщил Володин. Он уточнил, что в обращении говорится о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик в качестве независимых государств. Володин отметил, что, по мнению депутатов, «признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз». Все это особо актуально в условиях, когда Киев не соблюдает Минские договоренности, уверил он.