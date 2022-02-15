В Госдуме решили отправить Путину обращение о признании ДНР и ЛНР

15 февраля 2022 в 15:29 Размер текста - 17 +

В ГД определились с обращением о признании республик Донбасса Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине В Госдуме проголосовали за отправку обращения о признании Россией ДНР и ЛНР президенту Владимиру Путину. Об этом написал в своем telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Обращение к Президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР будет направлено незамедлительно», — сообщил Володин. Он уточнил, что в обращении говорится о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик в качестве независимых государств. Володин отметил, что, по мнению депутатов, «признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз». Все это особо актуально в условиях, когда Киев не соблюдает Минские договоренности, уверил он. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Госдуме проголосовали за отправку обращения о признании Россией ДНР и ЛНР президенту Владимиру Путину. Об этом написал в своем telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Обращение к Президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР будет направлено незамедлительно», — сообщил Володин. Он уточнил, что в обращении говорится о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик в качестве независимых государств. Володин отметил, что, по мнению депутатов, «признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз». Все это особо актуально в условиях, когда Киев не соблюдает Минские договоренности, уверил он.