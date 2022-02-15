В Госдуме решили отправить Путину обращение о признании ДНР и ЛНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Государственная Дума. Москва, госдума, государственная дума, депутаты
В ГД определились с обращением о признании республик Донбасса Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

В Госдуме проголосовали за отправку обращения о признании Россией ДНР и ЛНР президенту Владимиру Путину. Об этом написал в своем telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Обращение к Президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР будет направлено незамедлительно», — сообщил Володин. Он уточнил, что в обращении говорится о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик в качестве независимых государств.

Володин отметил, что, по мнению депутатов, «признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз». Все это особо актуально в условиях, когда Киев не соблюдает Минские договоренности, уверил он.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Госдуме проголосовали за отправку обращения о признании Россией ДНР и ЛНР президенту Владимиру Путину. Об этом написал в своем telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Обращение к Президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР будет направлено незамедлительно», — сообщил Володин. Он уточнил, что в обращении говорится о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик в качестве независимых государств. Володин отметил, что, по мнению депутатов, «признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз». Все это особо актуально в условиях, когда Киев не соблюдает Минские договоренности, уверил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...