Украина официально обратилась в Совбез ООН по признанию ЛНР и ДНР

Украина официально обратилась в Совет безопасности ООН с инициативой обсудить предложение Госдумы РФ о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
«Украина официально обратилась в Совет безопасности ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании т. н. Л/ДНР, которое подрывает минские договоренности и процесс мирного урегулирования. Призываем рассмотреть это на заседании по имплементации минских договоренностей 17 февраля», — написал Кулеба на своей странице в Twitter.
Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН з ініціативою обговорити постанову Держдуми РФ щодо визнання т.зв. «ЛДНР», яка підриває Мінські домовленості та процес мирного врегулювання. Закликаємо розглянути це на засіданні щодо імплементації Мінських домовленостей 17 лютого.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 16, 2022
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин получил обращение Госдумы по поводу признания независимости Донбасса. Признание ЛНР и ДНР нарушает Минские соглашения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Позднее стало известно, что Путин не планирует рассматривать данную инициативу Госдумы.
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