Украина официально обратилась в Совбез ООН по признанию ЛНР и ДНР

17 февраля 2022 в 02:16 Размер текста - 17 +

Признание ЛНР и ДНР подрывает Минские соглашения, заявил Кулеба Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Война на Украине Украина официально обратилась в Совет безопасности ООН с инициативой обсудить предложение Госдумы РФ о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. «Украина официально обратилась в Совет безопасности ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании т. н. Л/ДНР, которое подрывает минские договоренности и процесс мирного урегулирования. Призываем рассмотреть это на заседании по имплементации минских договоренностей 17 февраля», — написал Кулеба на своей странице в Twitter. Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН з ініціативою обговорити постанову Держдуми РФ щодо визнання т.зв. «ЛДНР», яка підриває Мінські домовленості та процес мирного врегулювання. Закликаємо розглянути це на засіданні щодо імплементації Мінських домовленостей 17 лютого. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 16, 2022 Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин получил обращение Госдумы по поводу признания независимости Донбасса. Признание ЛНР и ДНР нарушает Минские соглашения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Позднее стало известно, что Путин не планирует рассматривать данную инициативу Госдумы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина официально обратилась в Совет безопасности ООН с инициативой обсудить предложение Госдумы РФ о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. «Украина официально обратилась в Совет безопасности ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании т. н. Л/ДНР, которое подрывает минские договоренности и процесс мирного урегулирования. Призываем рассмотреть это на заседании по имплементации минских договоренностей 17 февраля», — написал Кулеба на своей странице в Twitter. Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН з ініціативою обговорити постанову Держдуми РФ щодо визнання т.зв. «ЛДНР», яка підриває Мінські домовленості та процес мирного врегулювання. Закликаємо розглянути це на засіданні щодо імплементації Мінських домовленостей 17 лютого. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин получил обращение Госдумы по поводу признания независимости Донбасса. Признание ЛНР и ДНР нарушает Минские соглашения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Позднее стало известно, что Путин не планирует рассматривать данную инициативу Госдумы.