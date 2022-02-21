21 февраля 2022

Путин заявил, что современная Украина создана РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, украина
РФ создала Украину, заявил Путин Фото:

Россия целиком и полностью создала современную Украину. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам.

«Современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее большевистской коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года, причем Ленин и его соратники делали это, естественно, грубым по отношению к самой России способом, за счет отторжения от нее части ее собственных исторических территорий. У миллионов людей, которые там проживали, конечно, никто ни о чем не спрашивал», — заявил Путин во время обращения к россиянам, трансляция которого ведется на телеканале RT.

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Россия целиком и полностью создала современную Украину. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам. «Современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее большевистской коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года, причем Ленин и его соратники делали это, естественно, грубым по отношению к самой России способом, за счет отторжения от нее части ее собственных исторических территорий. У миллионов людей, которые там проживали, конечно, никто ни о чем не спрашивал», — заявил Путин во время обращения к россиянам, трансляция которого ведется на телеканале RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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