Американцы хотят развязать войну между славянскими народами, заявил депутат Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Соединенные Штаты толкают президента Украины Владимира Зеленского к развязыванию войны между славянскими народами. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

«США толкают Зеленского к развязыванию войны между славянскими народами. Это мечта американцев, которая сегодня реализуется на практике, благодаря тем предателям, которые пришли к власти на Украине», — сообщил Шеремет в разговоре с РИА «Новости». Депутат отметил, что Украина в попытках угодить Западу превращает свою страну в «антиРоссию», забывая об исторических корнях.

Ранее Зеленский пообещал не отвечать на провокации в Донбассе. Президенты Франции и Украины поговорили по телефону. Представитель Макрона заявил, что тот прилагает усилия по недопущению крупного конфликта в Донбассе.