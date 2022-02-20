20 февраля 2022

В Госдуме заявили, что США толкают Зеленского на войну. «Это мечта американцев»

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Учения зенитно-ракетной бригады. Республика Хакасия, Абакан , построение, военные, солдаты, военнослужащие
Американцы хотят развязать войну между славянскими народами, заявил депутат Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Соединенные Штаты толкают президента Украины Владимира Зеленского к развязыванию войны между славянскими народами. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

«США толкают Зеленского к развязыванию войны между славянскими народами. Это мечта американцев, которая сегодня реализуется на практике, благодаря тем предателям, которые пришли к власти на Украине», — сообщил Шеремет в разговоре с РИА «Новости». Депутат отметил, что Украина в попытках угодить Западу превращает свою страну в «антиРоссию», забывая об исторических корнях.

Ранее Зеленский пообещал не отвечать на провокации в Донбассе. Президенты Франции и Украины поговорили по телефону. Представитель Макрона заявил, что тот прилагает усилия по недопущению крупного конфликта в Донбассе.

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Соединенные Штаты толкают президента Украины Владимира Зеленского к развязыванию войны между славянскими народами. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет. «США толкают Зеленского к развязыванию войны между славянскими народами. Это мечта американцев, которая сегодня реализуется на практике, благодаря тем предателям, которые пришли к власти на Украине», — сообщил Шеремет в разговоре с РИА «Новости». Депутат отметил, что Украина в попытках угодить Западу превращает свою страну в «антиРоссию», забывая об исторических корнях. Ранее Зеленский пообещал не отвечать на провокации в Донбассе. Президенты Франции и Украины поговорили по телефону. Представитель Макрона заявил, что тот прилагает усилия по недопущению крупного конфликта в Донбассе.
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