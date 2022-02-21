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В Кургане собирают гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев с ЛДНР. Екатеринбург, гуманитарная помощь, памперсы, гуманитарка, вещи для пострадавших, помощь беженцам, предметы гигиены
Автомобиль с гуманитарным грузом отправят в Ростовскую область Фото:
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Жителям Курганской области предложили принять участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Донбасса, которые приехали в Ростовскую область. Об этом сообщили представители реготделения молодежной организации «Молодая Гвардия».

«В Курганской области приступили к подготовке отправки автомобиля с гуманитарным грузом для эвакуированных жителей Донбасса. Вы можете принять участие в его формировании», — указано в сообщении, размещенном в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

Ориентировочно автомобиль с гуманитарным грузом будут комплектовать до 23 февраля, после чего отправят в Ростовскую область, где находятся беженцы. Гуманитарный груз будет состоять из продуктов питания долгосрочного хранения, чая, кофе, сдобных изделий, средств гигиены, одноразовой посуды, постельного белья, полотенец и электроприборов. Желающим помочь предложили обратиться к представителям организации.

21 февраля стало известно, что Курганская область готова принять беженцев с территории Донецкой и Луганской народных республик. В регионе ищут помещение для пункта помощи беженцам.

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Жителям Курганской области предложили принять участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Донбасса, которые приехали в Ростовскую область. Об этом сообщили представители реготделения молодежной организации «Молодая Гвардия». «В Курганской области приступили к подготовке отправки автомобиля с гуманитарным грузом для эвакуированных жителей Донбасса. Вы можете принять участие в его формировании», — указано в сообщении, размещенном в группе организации в соцсети «ВКонтакте». Ориентировочно автомобиль с гуманитарным грузом будут комплектовать до 23 февраля, после чего отправят в Ростовскую область, где находятся беженцы. Гуманитарный груз будет состоять из продуктов питания долгосрочного хранения, чая, кофе, сдобных изделий, средств гигиены, одноразовой посуды, постельного белья, полотенец и электроприборов. Желающим помочь предложили обратиться к представителям организации. 21 февраля стало известно, что Курганская область готова принять беженцев с территории Донецкой и Луганской народных республик. В регионе ищут помещение для пункта помощи беженцам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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