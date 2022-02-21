В Кургане собирают гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса

Автомобиль с гуманитарным грузом отправят в Ростовскую область Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Жителям Курганской области предложили принять участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Донбасса, которые приехали в Ростовскую область. Об этом сообщили представители реготделения молодежной организации «Молодая Гвардия».

«В Курганской области приступили к подготовке отправки автомобиля с гуманитарным грузом для эвакуированных жителей Донбасса. Вы можете принять участие в его формировании», — указано в сообщении, размещенном в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

Ориентировочно автомобиль с гуманитарным грузом будут комплектовать до 23 февраля, после чего отправят в Ростовскую область, где находятся беженцы. Гуманитарный груз будет состоять из продуктов питания долгосрочного хранения, чая, кофе, сдобных изделий, средств гигиены, одноразовой посуды, постельного белья, полотенец и электроприборов. Желающим помочь предложили обратиться к представителям организации.

21 февраля стало известно, что Курганская область готова принять беженцев с территории Донецкой и Луганской народных республик. В регионе ищут помещение для пункта помощи беженцам.