Глава полиции Екатеринбурга признался в кадровом кризисе в УМВД

В полиции Екатеринбурга некомлект в 972 сотрудника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В полиции Екатеринбурга не хватает почти тысячи сотрудников, что составляет почти 20% от числа полицейских, которые должны работать в городе. Об этом рассказал начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Озеров на заседании гордумы.

«[В городской полиции] некомплект составляет 19,7%. Это 972 сотрудника», — рассказал Озеров во время онлайн-трансляции, проводившейся на официальном сайте Екатеринбурга. Он уточнил, что в полиции города работают почти пять тысяч человек.

Озеров уточнил, что новых сотрудников ищут, в том числе, с помощью СМИ. Кроме этого, на службу в УМВД приглашают из учебных заведений. Также ведется работа с военкоматами, уточнил Озеров.

Ранее источники URA.RU сообщали о реальном некомплекте в полиции в 23%. Из-за этого, по словам инсайдера, некоторым полицейским запрещают переводиться в другие регионы. Однако начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых опровергал эти данные. На конец ноября некомплект, по официальным данным, составлял 14,4%.