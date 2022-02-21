21 февраля 2022

Глава полиции Екатеринбурга признался в кадровом кризисе в УМВД

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Курган, горсад, полиция
В полиции Екатеринбурга некомлект в 972 сотрудника Фото:

В полиции Екатеринбурга не хватает почти тысячи сотрудников, что составляет почти 20% от числа полицейских, которые должны работать в городе. Об этом рассказал начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Озеров на заседании гордумы.

«[В городской полиции] некомплект составляет 19,7%. Это 972 сотрудника», — рассказал Озеров во время онлайн-трансляции, проводившейся на официальном сайте Екатеринбурга. Он уточнил, что в полиции города работают почти пять тысяч человек.

Озеров уточнил, что новых сотрудников ищут, в том числе, с помощью СМИ. Кроме этого, на службу в УМВД приглашают из учебных заведений. Также ведется работа с военкоматами, уточнил Озеров.

Ранее источники URA.RU сообщали о реальном некомплекте в полиции в 23%. Из-за этого, по словам инсайдера, некоторым полицейским запрещают переводиться в другие регионы. Однако начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых опровергал эти данные. На конец ноября некомплект, по официальным данным, составлял 14,4%.

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В полиции Екатеринбурга не хватает почти тысячи сотрудников, что составляет почти 20% от числа полицейских, которые должны работать в городе. Об этом рассказал начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Озеров на заседании гордумы. «[В городской полиции] некомплект составляет 19,7%. Это 972 сотрудника», — рассказал Озеров во время онлайн-трансляции, проводившейся на официальном сайте Екатеринбурга. Он уточнил, что в полиции города работают почти пять тысяч человек. Озеров уточнил, что новых сотрудников ищут, в том числе, с помощью СМИ. Кроме этого, на службу в УМВД приглашают из учебных заведений. Также ведется работа с военкоматами, уточнил Озеров. Ранее источники URA.RU сообщали о реальном некомплекте в полиции в 23%. Из-за этого, по словам инсайдера, некоторым полицейским запрещают переводиться в другие регионы. Однако начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых опровергал эти данные. На конец ноября некомплект, по официальным данным, составлял 14,4%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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