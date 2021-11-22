Свердловская полиция подошла к пику кадрового кризиса. «Нет каждого третьего, переводы запрещены»

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Митинг в поддержку оппозиции на Пушкинской площади. Москва, мвд, шеврон, митинг, полиция, шеврон мвд, полициейский, шеврон полиция
В полиции Свердловской области наблюдается острый дефицит кадров Фото:

В отделениях полиции Свердловской области и региональном главке МВД по итогам 9 месяцев 2021 года наблюдается дефицит кадров, при котором не хватает почти 30% сотрудников. Из-за этого им запрещают переводиться в другие регионы, сообщил источник URA.RU в силовых структурах.

«В настоящее время кадровый некомплект в ГУ МВД России по Свердловской области достиг рекордных 23%. Основной катастрофический некомплект в строевых подразделениях. Реальная цифра такова, что там нет каждого третьего сотрудника», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что из-за этого некоторым временно запрещают переводиться в другие регионы, чтобы не усугублять статистику.

Источник отметил, что наибольший дефицит кадров наблюдается в отделах уголовного розыска, экономической безопасности, дознания, а также в патрульно-постовой службе. В управлении на транспорте МВД по УрФО наблюдается некомплект в пределах 15%.

«Комплектование — это абсолютно бессовестная нагрузка, переложенная на руководителей отделов полиции. В отделении полиции штат десять человек. Один увольняется — некомплект 10%. А в УВД города даже 20 человек некомплекта — это даже не 1%», — рассказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что соответствующие данные следуют из отчета о кадрах за 9 месяцев.

URA.RU направило запрос начальнику по работе с личным составом ГУ МВД России по Свердловской области Владимиру Тиряеву. Ответа на момент публикации не поступало.

Ранее источник URA.RU сообщал о нехватке полицейских в Екатеринбурге. Речь шла о сотрудниках патрульно-постовой службы.

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