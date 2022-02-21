21 февраля 2022
19 февраля 2022

Глава курганского МВД просит кормить полицейских на выборах

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, свинов дмитрий
По словам генерал-майора Дмитрия Свинова, проблема с питанием обострилась, когда избирательный процесс растянулся Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

По словам начальника УМВД России по Курганской области Дмитрия Свинова, у курганских полицейских возникли проблемы с питанием на выборах из-за того, что избирательный процесс растянулся на несколько дней. Он попросил депутатов облдумы обеспечить полицейских горячим питанием во время выборов, передает корреспондент URA.RU.

«Каждый раз хожу, прошу, как с протянутой рукой, оказать помощь и покормить тех, кто фактически выполняет свои обязанности в условиях изменившегося избирательного законодательства. Пожалуйста, давайте предусмотрим эту возможность и уж один раз в день обеспечим горячим питанием сотрудников», — обратился к депутатам Свинов 22 февраля во время заседания облдумы.

Свинов в своем отчете отметил, что проблема с питанием обострилась, когда выборы стали проходить не в один день, а в промежуток от трех до семи дней. По его словам, ежедневно в это время на выборах работает тысяча полицейских.

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По словам начальника УМВД России по Курганской области Дмитрия Свинова, у курганских полицейских возникли проблемы с питанием на выборах из-за того, что избирательный процесс растянулся на несколько дней. Он попросил депутатов облдумы обеспечить полицейских горячим питанием во время выборов, передает корреспондент URA.RU. «Каждый раз хожу, прошу, как с протянутой рукой, оказать помощь и покормить тех, кто фактически выполняет свои обязанности в условиях изменившегося избирательного законодательства. Пожалуйста, давайте предусмотрим эту возможность и уж один раз в день обеспечим горячим питанием сотрудников», — обратился к депутатам Свинов 22 февраля во время заседания облдумы. Свинов в своем отчете отметил, что проблема с питанием обострилась, когда выборы стали проходить не в один день, а в промежуток от трех до семи дней. По его словам, ежедневно в это время на выборах работает тысяча полицейских.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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