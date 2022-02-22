Курс евро взлетел до 91 рубля

За день евро прибавил 98 копеек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР

На утро 22 февраля курс евро прибавил 98 копеек. Теперь за одну единицу этой валюты нужно отдать 91 рубль. такие данные содержатся на официальном сайте Московской биржи.

«На сегодняшнем открытии торгов евро стоил 90,2 рубля. По состоянию на 21 февраля — 88,1 рубль», — говорится в информации биржи.

Это стало рекордным значением с апреля прошлого года, пишет «Федеральное агентство новостей». Ранее российский рубль признали самой нестабильной валютой мира. Его финансовый показатель изменчивости (волатильность) демонстрирует нестабильные результаты и составляет 33,97%.

Курс рубля упал на новостях об эскалации вооруженного конфликта в Донбассе, уточняет деловое издание «Взгляд». 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. Он пояснил, что это решение давно назрело. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский не согласился с действиями Путина, заявив, что границы Украины остаются прежними.