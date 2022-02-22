Рубль признан самой нестабильной валютой мира

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Волатильность рубля составляет 33,97% Фото:
новость из сюжета
Признание независимости ДНР и ЛНР

Финансовый показатель изменчивости национальной российской валюты (волатильность) демонстрирует нестабильные результаты. Об этом говорится в данных биржевого терминала компании Bloomberg.

«На фоне обострения геополитической ситуации волатильность рубля приблизилась к максимальным значениям с начала пандемии коронавируса. 18 марта 2020 года она составляла 37,7%, теперь — 33,97%», — приводит информацию РБК.

Этот показатель рассчитан из цен одномесячных опционов на пару «доллар — рубль», сообщает телеканал 360. Под геополитической ситуацией имеется в виду признание президентом России Владимиром Путиным независимости Донецкой и Луганской народных республик, которое случилось 21 февраля.

Мировое сообщество отреагировало на признание Донбасса РФ. Соединенные Штаты Америки ввели санкции. Рестрикции направлены на запрет новых инвестиций американским физическим и юридическим лицам ДНР и ЛНР, торговлю с ними и финансирование.

Организация Объединенных Наций провела совещание, в ходе которого большинство ее членов высказались против признания независимости республик. Украина хочет урегулировать конфликт в Донецкой и Луганской республиках мирным путем, в частности, с помощью Минских соглашений, заявил постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица. Россия — первая страна-член ООН, которая признала независимость ДНР и ЛНР, дополняют Дни.ру.

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Финансовый показатель изменчивости национальной российской валюты (волатильность) демонстрирует нестабильные результаты. Об этом говорится в данных биржевого терминала компании Bloomberg. «На фоне обострения геополитической ситуации волатильность рубля приблизилась к максимальным значениям с начала пандемии коронавируса. 18 марта 2020 года она составляла 37,7%, теперь — 33,97%», — приводит информацию РБК. Этот показатель рассчитан из цен одномесячных опционов на пару «доллар — рубль», сообщает телеканал 360. Под геополитической ситуацией имеется в виду признание президентом России Владимиром Путиным независимости Донецкой и Луганской народных республик, которое случилось 21 февраля. Мировое сообщество отреагировало на признание Донбасса РФ. Соединенные Штаты Америки ввели санкции. Рестрикции направлены на запрет новых инвестиций американским физическим и юридическим лицам ДНР и ЛНР, торговлю с ними и финансирование. Организация Объединенных Наций провела совещание, в ходе которого большинство ее членов высказались против признания независимости республик. Украина хочет урегулировать конфликт в Донецкой и Луганской республиках мирным путем, в частности, с помощью Минских соглашений, заявил постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица. Россия — первая страна-член ООН, которая признала независимость ДНР и ЛНР, дополняют Дни.ру.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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