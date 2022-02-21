Мультфильм магистранта УрФУ покажут на Каннском фестивале

По словам Кайсара Салыкова, фильм делали всего 2 человека Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Мультфильм Chance магистранта УрФУ Кайсара Салыкова покажут на Международном фестивале короткометражного кино в Каннах. Об этом стало известно из официального аккаунта Уральского федерального университета в соцсети «ВКонтакте».

«Сюжет происходит в далеком будущем, где космический корабль с оставшимися людьми на борту дрейфует по Вселенной в поисках подходящего места для жизни. После обнаружения очередной планеты выпускается научно-исследовательский дрон, чтобы просканировать местность. Главный вопрос в том, сможет ли дрон найти признаки жизни, чтобы пробудить надежду и подарить шанс на новый дом», — рассказал Кайсар. Мультфильм он создавала совместно со своим земляком Артемом Крыловским.

Ранее магистрант направления «Электроэнергетика и электротехника» УралЭНИНа (УрФУ) получил высшие награды на кинофестивалях в Москве и Лос-Анджелесе. По словам молодого человека, он удивлен, что мультфильм, который делали в общежитие 2 человека, конкурировал со «Звездными войнами» и сейчас будет показан на Каннском фестивале.

«С радостью бы еще раз поработали с Panasonic или другими крупными брендами. Недавно со знаменитым российским художником Brickspacer делали NFT-токен о событиях в Казахстане. Большая часть выручки пойдет на благотворительность, сейчас работа на аукционе стоит около 15 500 $. Мы не считаем, что добились каких-то великих достижений, впереди еще много работы и непокоренных вершин», — поделился планами на будущее Салыков.

Международный фестивале короткометражного кино пройдет в Каннах и Ницце с 21 по 27 февраля. Здесь показывают лучшие короткометражки мира. Цель, которую преследуют организаторы, — это собрать начинающих кинематографистов со всего света и дать им возможность заявить о себе.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам