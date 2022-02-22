ЯНАО готовится отправить гуманитарную помощь беженцам из Донецка

22 февраля 2022 в 13:43 Размер текста - 17 +

Власти ЯНАО прорабатывают вопрос логистики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР Власти ЯНАО готовятся к отправлению гуманитарной помощи беженцам из Луганской и Донецкой народных республик в Ростов. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. «Правительство ЯНАО прорабатывает вопросы оказания гуманитарной помощи для эвакуированного населения, которое сейчас находится в пунктах временного размещения в Ростовской области. Это сейчас в работе», — рассказали в правительстве региона. Власти прорабатывают вопрос с логистикой для быстрой доставки в пункт назначения. Также сейчас определяются места в регионе для размещения беженцев, если те захотят приехать на Ямал. Кроме того, представители «Единой России» открыли сбор вещей и бытовых принадлежностей в муниципалитетах округа. Ранее сообщалось, что власти ЯНАО готовы принять беженцев на Ямале. У региона уже был опыт в подобных вопросах. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти ЯНАО готовятся к отправлению гуманитарной помощи беженцам из Луганской и Донецкой народных республик в Ростов. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. «Правительство ЯНАО прорабатывает вопросы оказания гуманитарной помощи для эвакуированного населения, которое сейчас находится в пунктах временного размещения в Ростовской области. Это сейчас в работе», — рассказали в правительстве региона. Власти прорабатывают вопрос с логистикой для быстрой доставки в пункт назначения. Также сейчас определяются места в регионе для размещения беженцев, если те захотят приехать на Ямал. Кроме того, представители «Единой России» открыли сбор вещей и бытовых принадлежностей в муниципалитетах округа. Ранее сообщалось, что власти ЯНАО готовы принять беженцев на Ямале. У региона уже был опыт в подобных вопросах.