ЯНАО готовится отправить гуманитарную помощь беженцам из Донецка

Власти ЯНАО готовятся к отправлению гуманитарной помощи беженцам из Луганской и Донецкой народных республик в Ростов. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона.
«Правительство ЯНАО прорабатывает вопросы оказания гуманитарной помощи для эвакуированного населения, которое сейчас находится в пунктах временного размещения в Ростовской области. Это сейчас в работе», — рассказали в правительстве региона.
Власти прорабатывают вопрос с логистикой для быстрой доставки в пункт назначения. Также сейчас определяются места в регионе для размещения беженцев, если те захотят приехать на Ямал. Кроме того, представители «Единой России» открыли сбор вещей и бытовых принадлежностей в муниципалитетах округа.
Ранее сообщалось, что власти ЯНАО готовы принять беженцев на Ямале. У региона уже был опыт в подобных вопросах.
Власти ЯНАО готовятся к отправлению гуманитарной помощи беженцам из Луганской и Донецкой народных республик в Ростов. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. «Правительство ЯНАО прорабатывает вопросы оказания гуманитарной помощи для эвакуированного населения, которое сейчас находится в пунктах временного размещения в Ростовской области. Это сейчас в работе», — рассказали в правительстве региона. Власти прорабатывают вопрос с логистикой для быстрой доставки в пункт назначения. Также сейчас определяются места в регионе для размещения беженцев, если те захотят приехать на Ямал. Кроме того, представители «Единой России» открыли сбор вещей и бытовых принадлежностей в муниципалитетах округа. Ранее сообщалось, что власти ЯНАО готовы принять беженцев на Ямале. У региона уже был опыт в подобных вопросах.