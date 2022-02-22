ЯНАО готовится отправить гуманитарную помощь беженцам из Донецка

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Заседание областной думы. Курган, бумаги, документы, руки депутата, подпись акта
Власти ЯНАО прорабатывают вопрос логистики Фото:
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Власти ЯНАО готовятся к отправлению гуманитарной помощи беженцам из Луганской и Донецкой народных республик в Ростов. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона.

«Правительство ЯНАО прорабатывает вопросы оказания гуманитарной помощи для эвакуированного населения, которое сейчас находится в пунктах временного размещения в Ростовской области. Это сейчас в работе», — рассказали в правительстве региона.

Власти прорабатывают вопрос с логистикой для быстрой доставки в пункт назначения. Также сейчас определяются места в регионе для размещения беженцев, если те захотят приехать на Ямал. Кроме того, представители «Единой России» открыли сбор вещей и бытовых принадлежностей в муниципалитетах округа.

Ранее сообщалось, что власти ЯНАО готовы принять беженцев на Ямале. У региона уже был опыт в подобных вопросах.

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Власти ЯНАО готовятся к отправлению гуманитарной помощи беженцам из Луганской и Донецкой народных республик в Ростов. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. «Правительство ЯНАО прорабатывает вопросы оказания гуманитарной помощи для эвакуированного населения, которое сейчас находится в пунктах временного размещения в Ростовской области. Это сейчас в работе», — рассказали в правительстве региона. Власти прорабатывают вопрос с логистикой для быстрой доставки в пункт назначения. Также сейчас определяются места в регионе для размещения беженцев, если те захотят приехать на Ямал. Кроме того, представители «Единой России» открыли сбор вещей и бытовых принадлежностей в муниципалитетах округа. Ранее сообщалось, что власти ЯНАО готовы принять беженцев на Ямале. У региона уже был опыт в подобных вопросах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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