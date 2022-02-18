18 февраля 2022
17 февраля 2022
16 февраля 2022

ЯНАО готов принять беженцев с Донбасса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Салехарда, аэропорт, янао, город салехард, ямал, герб
ЯНАО направит гуманитарную помощь беженцам из ДНР и ЛНР Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Ямал готов принять у себя беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает telegram-канал «Пул 89», который связывают с региональным правительством. Кроме того, ЯНАО направить гуманитарную помощь жителям Донбасса, прибывшим в Россию.

«Ямал готов принять у себя эвакуированных в Россию жителей Донбасса. У региона уже есть такой опыт, в том числе, по оказанию срочной социальной помощи и поддержки в дальнейшей адаптации», — сообщает telegram-канал «Пул 89».

Правительство ЯНАО также планирует направить необходимую помощь беженцам, прибывшим из ДНР и ЛНР в Россию. Для ее сбора глава региона Дмитрий Артюхов организовал отдельную рабочую группу.

Массовая эвакуация с Донбасса началась 18 февраля. Покинуть самопровозглашенные республики могут женщины, дети и пожилые люди, передает корреспондент URA.RU. Мужчин, у которых нет российской прописки, разворачивают на контрольно-пропускных пунктах с Россией. Врио главы МЧС России Александр Чуприян поручил определить, в какие регионы, помимо Ростовской области, будут направлены беженцы с Донбасса. Готовность принять жителей ДНР и ЛНР высказали власти Челябинской области.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Ямал готов принять у себя беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает telegram-канал «Пул 89», который связывают с региональным правительством. Кроме того, ЯНАО направить гуманитарную помощь жителям Донбасса, прибывшим в Россию. «Ямал готов принять у себя эвакуированных в Россию жителей Донбасса. У региона уже есть такой опыт, в том числе, по оказанию срочной социальной помощи и поддержки в дальнейшей адаптации», — сообщает telegram-канал «Пул 89». Правительство ЯНАО также планирует направить необходимую помощь беженцам, прибывшим из ДНР и ЛНР в Россию. Для ее сбора глава региона Дмитрий Артюхов организовал отдельную рабочую группу. Массовая эвакуация с Донбасса началась 18 февраля. Покинуть самопровозглашенные республики могут женщины, дети и пожилые люди, передает корреспондент URA.RU. Мужчин, у которых нет российской прописки, разворачивают на контрольно-пропускных пунктах с Россией. Врио главы МЧС России Александр Чуприян поручил определить, в какие регионы, помимо Ростовской области, будут направлены беженцы с Донбасса. Готовность принять жителей ДНР и ЛНР высказали власти Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...