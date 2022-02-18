ЯНАО готов принять беженцев с Донбасса

ЯНАО направит гуманитарную помощь беженцам из ДНР и ЛНР Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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Ямал готов принять у себя беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает telegram-канал «Пул 89», который связывают с региональным правительством. Кроме того, ЯНАО направить гуманитарную помощь жителям Донбасса, прибывшим в Россию.

«Ямал готов принять у себя эвакуированных в Россию жителей Донбасса. У региона уже есть такой опыт, в том числе, по оказанию срочной социальной помощи и поддержки в дальнейшей адаптации», — сообщает telegram-канал «Пул 89».

Правительство ЯНАО также планирует направить необходимую помощь беженцам, прибывшим из ДНР и ЛНР в Россию. Для ее сбора глава региона Дмитрий Артюхов организовал отдельную рабочую группу.

Массовая эвакуация с Донбасса началась 18 февраля. Покинуть самопровозглашенные республики могут женщины, дети и пожилые люди, передает корреспондент URA.RU. Мужчин, у которых нет российской прописки, разворачивают на контрольно-пропускных пунктах с Россией. Врио главы МЧС России Александр Чуприян поручил определить, в какие регионы, помимо Ростовской области, будут направлены беженцы с Донбасса. Готовность принять жителей ДНР и ЛНР высказали власти Челябинской области.