В ПФР рассказали о двойной пенсии для части россиян

22 февраля 2022 в 14:39 Размер текста - 17 +

На двойную пенсию могут претендовать бывшие военные Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Бывшие военные могут получать дополнительные социальные выплаты к основной пенсии. Можно получить, в том числе ежемесячную денежную выплату и ежемесячное пособие на ребенка призывника. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России. «Бывшие военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов в дополнение к своей основной пенсии по линии силового ведомства могут получать гражданскую пенсию. Для этого им необходимо иметь стаж работы после увольнения со службы, накопить минимальные пенсионные коэффициенты и достигнуть пенсионного возраста», — говорится в сообщении. В ПФР также уточнили, что в этом году перечисленные параметры составляют 13 лет и 23,4 коэффициента, возраст — 61,5 год для мужчин и 56,5 лет для женщин. Если военный в отставке занимается предпринимательской деятельностью и платит за себя взносы на обязательное пенсионное страхование, он также имеет право на гражданскую пенсию при соблюдении указанных условий. По данным ПФР, страховую пенсию по старости, назначаемую фондом, получают 780 тысяч военных пенсионеров. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бывшие военные могут получать дополнительные социальные выплаты к основной пенсии. Можно получить, в том числе ежемесячную денежную выплату и ежемесячное пособие на ребенка призывника. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России. «Бывшие военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов в дополнение к своей основной пенсии по линии силового ведомства могут получать гражданскую пенсию. Для этого им необходимо иметь стаж работы после увольнения со службы, накопить минимальные пенсионные коэффициенты и достигнуть пенсионного возраста», — говорится в сообщении. В ПФР также уточнили, что в этом году перечисленные параметры составляют 13 лет и 23,4 коэффициента, возраст — 61,5 год для мужчин и 56,5 лет для женщин. Если военный в отставке занимается предпринимательской деятельностью и платит за себя взносы на обязательное пенсионное страхование, он также имеет право на гражданскую пенсию при соблюдении указанных условий. По данным ПФР, страховую пенсию по старости, назначаемую фондом, получают 780 тысяч военных пенсионеров.