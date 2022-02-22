Тюмень вошла в топ городов с самыми недоступными проститутками

22 февраля 2022 в 15:33 Размер текста - 17 +

Час работы девушки по вызову обойдется жителю Тюмени в десятую часть его заработка за месяц (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU На доход среднестатистического тюменца можно оплатить всего десять часов работы проститутки, и по этому показателю город занимает второе место по стране. Результаты исследования опубликованы на сайте издания «Секрет фирмы». В среднем, час услуг проституток в областной столице обходится в 5 000 рублей. «Мы собрали данные о том, сколько секс-работницы просят за час, и составили рейтинг, исходя из соотношения среднедушевого дохода жителей городов к стоимости часа работы девушки по вызову. В топ-5 по недоступности вошли Москва (7 000 рублей), Тюмень, Омск и Уфа (по 5 000 рублей), а также Саратов (4 000 рублей)», — говорится в исследовании, размещенном на сайте издания «Секрет фирмы». По подсчетам, дохода среднестатистического тюменца (51 248 рублей, по данным Росстата) хватит, чтобы оплатить 10 часов работы проститутки. В УрФО более выгодные позиции заняли Челябинск (его жителю денег хватит на 14 часов работы жрицы любви, при том, что ее услуги стоят 2 000 рублей в час) и Екатеринбург (19 часов и 2 000 рублей соответственно). Авторы исследования также описали и стандартный портрет девушек, которые предлагают секс-услуги в интернете. Их средний возраст — 24 года, рост — 167 сантиметров, размер груди — третий, а вес — 56 килограмм. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На доход среднестатистического тюменца можно оплатить всего десять часов работы проститутки, и по этому показателю город занимает второе место по стране. Результаты исследования опубликованы на сайте издания «Секрет фирмы». В среднем, час услуг проституток в областной столице обходится в 5 000 рублей. «Мы собрали данные о том, сколько секс-работницы просят за час, и составили рейтинг, исходя из соотношения среднедушевого дохода жителей городов к стоимости часа работы девушки по вызову. В топ-5 по недоступности вошли Москва (7 000 рублей), Тюмень, Омск и Уфа (по 5 000 рублей), а также Саратов (4 000 рублей)», — говорится в исследовании, размещенном на сайте издания «Секрет фирмы». По подсчетам, дохода среднестатистического тюменца (51 248 рублей, по данным Росстата) хватит, чтобы оплатить 10 часов работы проститутки. В УрФО более выгодные позиции заняли Челябинск (его жителю денег хватит на 14 часов работы жрицы любви, при том, что ее услуги стоят 2 000 рублей в час) и Екатеринбург (19 часов и 2 000 рублей соответственно). Авторы исследования также описали и стандартный портрет девушек, которые предлагают секс-услуги в интернете. Их средний возраст — 24 года, рост — 167 сантиметров, размер груди — третий, а вес — 56 килограмм.