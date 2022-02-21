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Прививка от COVID мешает тюменцам защититься от опасной инфекции

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие памятника Белоусову Челябинск, осторожно клещи
Те, кто недавно привился от коронавируса, уже не попадут на вакцинацию от клещевого энцефалита в феврале Фото:
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Коронавирус COVID-19

Тюменцам, менее месяца назад поставившим второй компонент вакцины против коронавируса, запрещено прививаться от клещевого энцефалита. Данные об этом указаны на сайте Областной больницы №4. При этом февраль считается самым оптимальным месяцем для начала иммунизации против клещей.

«Наш регион неблагополучен по распространению клещевого энцефалита, одного из опаснейших вирусных заболеваний. Вакцинация от него может спасти жизнь. При этом противопоказанием к прививке является вакцинация против другого инфекционного заболевания. Например, COVID-19», — сообщается на сайте ОБ №4 Ишима (Тюменская область).

Как пояснили в учреждении, прививка от коронавируса не отменяет вакцинацию от энцефалита навсегда. Однако тюменцам нужно выждать не менее месяца после вакцинации против COVID-19, и лишь затем заняться вопросом защиты от нападения клещей.

При этом вакцинацию от энцефалита рекомендуют проводить до начала сезона активности клещей. По данным Областной инфекционной клинической больницы, лучший месяц для начала иммунизации — это февраль.

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Тюменцам, менее месяца назад поставившим второй компонент вакцины против коронавируса, запрещено прививаться от клещевого энцефалита. Данные об этом указаны на сайте Областной больницы №4. При этом февраль считается самым оптимальным месяцем для начала иммунизации против клещей. «Наш регион неблагополучен по распространению клещевого энцефалита, одного из опаснейших вирусных заболеваний. Вакцинация от него может спасти жизнь. При этом противопоказанием к прививке является вакцинация против другого инфекционного заболевания. Например, COVID-19», — сообщается на сайте ОБ №4 Ишима (Тюменская область). Как пояснили в учреждении, прививка от коронавируса не отменяет вакцинацию от энцефалита навсегда. Однако тюменцам нужно выждать не менее месяца после вакцинации против COVID-19, и лишь затем заняться вопросом защиты от нападения клещей. При этом вакцинацию от энцефалита рекомендуют проводить до начала сезона активности клещей. По данным Областной инфекционной клинической больницы, лучший месяц для начала иммунизации — это февраль.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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