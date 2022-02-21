21 февраля 2022
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Руководителям общественной палаты ЯНАО добавят полномочий

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание ОНФ (Общероссийский народный фронт). Салехард, заякин дмитрий
Дмитрий Заякин (на фото) и Евгений Забродин войдут в состав рабочей группы в соцсфере Фото:

Председатель общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин и его заместитель Евгений Забродин войдут в состав рабочей группы по организации оказания государственных услуг в социальной сфере. Об этом говорится в документах на сайте правительства округа.

«Правительство ЯНАО постановляет включить в состав рабочей группы по организации оказания государственных услуг в социальной сфере: председателя Общественной палаты округа; заместителя председателя Общественной палаты округа», — говорится в документах. Проект документа направлен на подпись губернатору Дмитрию Артюхову.

Руководители общественной палаты войдут в состав рабочей группы по согласованию. Изменения внесены в целях повышения эффективности организации оказания госуслуг в социальной сфере на территории ЯНАО. Остальные изменения в документе носят формальный характер.

URA.RU ранее сообщало, что межведомственную рабочую группу, которая будет помогать реализовывать проект по созданию соколиного центра «Ханавэй» возглавит замгубернатора Александр Мажаров. Заместителем председателя станет глава Приуральского района Иван Сакал.

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Председатель общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин и его заместитель Евгений Забродин войдут в состав рабочей группы по организации оказания государственных услуг в социальной сфере. Об этом говорится в документах на сайте правительства округа. «Правительство ЯНАО постановляет включить в состав рабочей группы по организации оказания государственных услуг в социальной сфере: председателя Общественной палаты округа; заместителя председателя Общественной палаты округа», — говорится в документах. Проект документа направлен на подпись губернатору Дмитрию Артюхову. Руководители общественной палаты войдут в состав рабочей группы по согласованию. Изменения внесены в целях повышения эффективности организации оказания госуслуг в социальной сфере на территории ЯНАО. Остальные изменения в документе носят формальный характер. URA.RU ранее сообщало, что межведомственную рабочую группу, которая будет помогать реализовывать проект по созданию соколиного центра «Ханавэй» возглавит замгубернатора Александр Мажаров. Заместителем председателя станет глава Приуральского района Иван Сакал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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