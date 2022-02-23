У скандального пермского бизнесмена нашлись новые долги

24 февраля 2022 в 08:50 Размер текста - 17 +

У предпринимателя сотни тысяч долгов перед поставщиками Фото: Денис Моргунов © URA.RU Один из учредителей известных пермских кафе «Фобошная», «Покешная», «Пельмешная», «Баошная» и «Рынок еды», который уже полгода не выплачивает зарплату сотрудникам, задолжал также и выплаты поставщикам продуктов. В картотеке арбитражных судов находится множество исков к ИП Артем Зайцев. Часть из них только поступила на рассмотрение, часть уже рассмотрена судом. «Арбитражный суд города Москвы, рассмотрев дело по иску, решил исковые требования удовлетворить. Взыскать с ИП Зайцева в пользу ООО «Торговый дом «Глобал фудс» задолженность в размере 206 тысяч рублей, неустойку в размере 13,8 тысяч рублей, а также расходы по оплате госпошлины в размере 7 398 рублей», — указано в картотеке арбитражных судов. В отношении бизнесмена подали иски о взыскании задолженности по договору купли-продажи поставщики рыбы и морепродуктов, пивных напитков, продуктов, табачных изделий и спецодежды. Кроме того, ПАО «Сбербанк» 14 февраля также обратился в суд с просьбой взыскать с Зайцева 14 миллионов рублей. Сможет ли присутствовать Зайцев на рассмотрении — неизвестно, так как сейчас он находится в СИЗО. Его арестовали по подозрению в торговле персональными данными россиян в интернете. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Один из учредителей известных пермских кафе «Фобошная», «Покешная», «Пельмешная», «Баошная» и «Рынок еды», который уже полгода не выплачивает зарплату сотрудникам, задолжал также и выплаты поставщикам продуктов. В картотеке арбитражных судов находится множество исков к ИП Артем Зайцев. Часть из них только поступила на рассмотрение, часть уже рассмотрена судом. «Арбитражный суд города Москвы, рассмотрев дело по иску, решил исковые требования удовлетворить. Взыскать с ИП Зайцева в пользу ООО «Торговый дом «Глобал фудс» задолженность в размере 206 тысяч рублей, неустойку в размере 13,8 тысяч рублей, а также расходы по оплате госпошлины в размере 7 398 рублей», — указано в картотеке арбитражных судов. В отношении бизнесмена подали иски о взыскании задолженности по договору купли-продажи поставщики рыбы и морепродуктов, пивных напитков, продуктов, табачных изделий и спецодежды. Кроме того, ПАО «Сбербанк» 14 февраля также обратился в суд с просьбой взыскать с Зайцева 14 миллионов рублей. Сможет ли присутствовать Зайцев на рассмотрении — неизвестно, так как сейчас он находится в СИЗО. Его арестовали по подозрению в торговле персональными данными россиян в интернете.