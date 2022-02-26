Токсиколог Долгинов назвал опасную для здоровья дозу ртути

26 февраля 2022 в 09:01 Размер текста - 17 +

Отравление ртутью происходит при высокой концентрации ее паров в воздухе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Отравиться ртутью можно только в случае высокой концентрации ее паров в воздухе. В квартире для этого нужно разлить, как минимум, до полукилограмма вещества. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением токсикологии Детской городской больницы им. Н.Ф. Филатова Дмитрий Долгинов. «Отравление ртутью возникает при высокой концентрации ее паров. Если разлить полкило жидкого металла в квартире, то это токсично. При высокой концентрации ртути у человека возникают поражения со стороны нервной, сосудистой системы, кровоточивость десен, утомляемость, слабость и так далее», — объяснил Дмитрий Долгинов Врач подчеркнул, что в ртутном градуснике содержится малая концентрация вещества. «Ртутный градусник практически не токсичен, потому что в нем содержится маленькая концентрация вещества. Но если вы его разбили, убрать ртуть нужно, потому что иметь этот очаг в квартире не желательно. Демеркуризацию (удаление металла, — прим.URA.RU) проводят специальные службы», — добавил он. В беседе с URA.RU председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев согласился, что степень опасности разбитых ртутных градусников сильно преувеличена. «Ртуть, безусловно, опасна, но при разбивании градусника все собирается довольно легко с современных полов, главное, чтобы вещество не лежало где-то долго. Нужно разлить море жидкого металла, чтобы он начал испаряться и отравлять. Поэтому, на мой взгляд, степень опасности здесь сильно преувеличена. К тому же, электронные термометры очень врут, им невозможно доверять, а вот ртутные как были точными, так и остались», — заявил он. Первая в России ртуть была получена 26 февраля 1886 в Горловке. С тех пор государство перестало закупать этот металл за границей и стало экспортировать его в другие страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Отравиться ртутью можно только в случае высокой концентрации ее паров в воздухе. В квартире для этого нужно разлить, как минимум, до полукилограмма вещества. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением токсикологии Детской городской больницы им. Н.Ф. Филатова Дмитрий Долгинов. «Отравление ртутью возникает при высокой концентрации ее паров. Если разлить полкило жидкого металла в квартире, то это токсично. При высокой концентрации ртути у человека возникают поражения со стороны нервной, сосудистой системы, кровоточивость десен, утомляемость, слабость и так далее», — объяснил Дмитрий Долгинов Врач подчеркнул, что в ртутном градуснике содержится малая концентрация вещества. «Ртутный градусник практически не токсичен, потому что в нем содержится маленькая концентрация вещества. Но если вы его разбили, убрать ртуть нужно, потому что иметь этот очаг в квартире не желательно. Демеркуризацию (удаление металла, — прим.URA.RU) проводят специальные службы», — добавил он. В беседе с URA.RU председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев согласился, что степень опасности разбитых ртутных градусников сильно преувеличена. «Ртуть, безусловно, опасна, но при разбивании градусника все собирается довольно легко с современных полов, главное, чтобы вещество не лежало где-то долго. Нужно разлить море жидкого металла, чтобы он начал испаряться и отравлять. Поэтому, на мой взгляд, степень опасности здесь сильно преувеличена. К тому же, электронные термометры очень врут, им невозможно доверять, а вот ртутные как были точными, так и остались», — заявил он. Первая в России ртуть была получена 26 февраля 1886 в Горловке. С тех пор государство перестало закупать этот металл за границей и стало экспортировать его в другие страны.