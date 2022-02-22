Все 27 стран Евросоюза ввели жесткие санкции против России

22 февраля 2022 в 22:42 Размер текста - 17 +

Страны ЕС расширили пакет санкций, сообщил Боррель Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР Страны Евросоюза договорились расширить пакет ограничительных мер и ввести санкции против 27 физических и юридических лиц из РФ. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Двадцать семь стран-членов ЕС единогласно договорились по первому пакету санкций против России», — передает Reuters заявление Борреля. Согласно решению ЕС, санкции будут введены против всех депутатов, которые проголосовали за признание республик Донбасса. Кроме того, Евросоюз сообщил, что ограничительные меры будут введены против 27 физических и юридических лиц. К ним также относятся банки и организации, финансирующие операции РФ в ДНР и ЛНР. Кроме того, страны приняли решение ограничить доступ России к финансовому рынку и рынку капитала Европейского союза. Депутаты Госдумы ранее единогласно приняли решение о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ, ДНР и ЛНР, которые подписал российский лидер Владимир Путин. О санкциях против России уже сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он заявил, что Британия вводит санкции против пяти российских банков, а также нескольких олигархов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Страны Евросоюза договорились расширить пакет ограничительных мер и ввести санкции против 27 физических и юридических лиц из РФ. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Двадцать семь стран-членов ЕС единогласно договорились по первому пакету санкций против России», — передает Reuters заявление Борреля. Согласно решению ЕС, санкции будут введены против всех депутатов, которые проголосовали за признание республик Донбасса. Кроме того, Евросоюз сообщил, что ограничительные меры будут введены против 27 физических и юридических лиц. К ним также относятся банки и организации, финансирующие операции РФ в ДНР и ЛНР. Кроме того, страны приняли решение ограничить доступ России к финансовому рынку и рынку капитала Европейского союза. Депутаты Госдумы ранее единогласно приняли решение о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ, ДНР и ЛНР, которые подписал российский лидер Владимир Путин. О санкциях против России уже сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он заявил, что Британия вводит санкции против пяти российских банков, а также нескольких олигархов.