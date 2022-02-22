Британия вводит санкции против банка, где Путин хранит деньги

Великобритания вводит санкции против российских банков и бизнесменов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Великобритания вводит санкции против пяти российских банков, в том числе банка «Россия». Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления в парламенте.

«Британия наложит санкции на пять российских банков», — передает слова Джонсона РИА «Новости». Уточняется, что под ограничения попадут «Промсвязьбанк», «Генбанк», «Черноморский банк развития и реконструкции», «Индустриальный сберегательный банка» и банк «Россия».

Также сообщается, что Великобритания замораживает активы бизнесменов Геннадия Тимченко и братьев Бориса и Игоря Ротенбергов. Кроме того, безнесменам запрещается въезд в страну.

В Кремле ранее раскрыли, где президент РФ Владимир Путин хранит деньги. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, глава России хранит сбережения в банке «Россия».

Джонсон заявлял, что санкции Лондона против РФ затронут лиц, которые «поддерживают российскую военную машину». 22 февраля санкции против РФ также проанонсировали в Евросоюзе. Сообщалось, что ограничения коснутся лиц, «голосовавших» за решения о признании Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер во время брифинга в Брюсселе. Указ об антироссийских санкциях из-за признания издал президент США Джо Байден. Американский журналист Стефен Эберт высмеял политику Вашингтона, передает Пятый канал. Штаты, по мнению журналиста, неспособны ввести по-настоящему внушительные ограничения ни в отношении республик, ни в отношении РФ.

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