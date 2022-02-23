Путин заявил о наличии у РФ мощнейшего оружия. «Ему нет равного в мире»

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей, путин владимир
Владимир Путин подчеркнул, что оборонная промышленность РФ и в дальнейшем будет делать ставку на перспективные технологии Фото:

Армия России получила новое мощнейшее вооружение, равных которому в мире в настоящий момент нет. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в своем поздравлении россиян с Днем защитника отечества.

«На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равного в мире. Будем и дальше развивать перспективные системы вооружения», — заявил президент.

Путин подчеркнул, что оборонная промышленность РФ и в дальнейшем будет делать упор на развитие перспективных систем вооружения. В их числе гиперзвуковое оружие, а также применение элементов искусственного интеллекта.

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Армия России получила новое мощнейшее вооружение, равных которому в мире в настоящий момент нет. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в своем поздравлении россиян с Днем защитника отечества. «На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равного в мире. Будем и дальше развивать перспективные системы вооружения», — заявил президент. Путин подчеркнул, что оборонная промышленность РФ и в дальнейшем будет делать упор на развитие перспективных систем вооружения. В их числе гиперзвуковое оружие, а также применение элементов искусственного интеллекта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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