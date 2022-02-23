Армия России получила новое мощнейшее вооружение, равных которому в мире в настоящий момент нет. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в своем поздравлении россиян с Днем защитника отечества.
«На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равного в мире. Будем и дальше развивать перспективные системы вооружения», — заявил президент.
Путин подчеркнул, что оборонная промышленность РФ и в дальнейшем будет делать упор на развитие перспективных систем вооружения. В их числе гиперзвуковое оружие, а также применение элементов искусственного интеллекта.
Армия России получила новое мощнейшее вооружение, равных которому в мире в настоящий момент нет. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в своем поздравлении россиян с Днем защитника отечества. «На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равного в мире. Будем и дальше развивать перспективные системы вооружения», — заявил президент. Путин подчеркнул, что оборонная промышленность РФ и в дальнейшем будет делать упор на развитие перспективных систем вооружения. В их числе гиперзвуковое оружие, а также применение элементов искусственного интеллекта.