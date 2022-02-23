Зеленский обратился к гражданам РФ на русском. «Мы разные. Но это не повод быть врагами»

24 февраля 2022 в 05:53 Размер текста - 17 +

Зеленский заявил, что не хочет войны Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам РФ на русском языке, в котором высказался против войны и заявил, что украинцы и русские не враги. Видео опубликовано в telegram-канале украинского лидера. «Вам говорят, что мы ненавидим русскую культуру. Как можно ненавидеть культуру? Любую культуру. Соседи всегда обогащают друг друга культурно, однако это не делает их единым целым. Не растворяет нас в вас. Мы разные. Но это не повод быть врагами», — сообщил Зеленский. Помимо этого, украинский лидер отметил, что вдоль российско-украинской границы находятся российская армия и военная техника, а поводом для начала вооруженных действий может стать любое событие. «Нам не нужна война: ни холодная, ни горячая, ни гибридная», — заявил Зеленский. Также он заверил, что Украина не проявляет агрессии и не бомбит Донбасс. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам РФ на русском языке, в котором высказался против войны и заявил, что украинцы и русские не враги. Видео опубликовано в telegram-канале украинского лидера. «Вам говорят, что мы ненавидим русскую культуру. Как можно ненавидеть культуру? Любую культуру. Соседи всегда обогащают друг друга культурно, однако это не делает их единым целым. Не растворяет нас в вас. Мы разные. Но это не повод быть врагами», — сообщил Зеленский. Помимо этого, украинский лидер отметил, что вдоль российско-украинской границы находятся российская армия и военная техника, а поводом для начала вооруженных действий может стать любое событие. «Нам не нужна война: ни холодная, ни горячая, ни гибридная», — заявил Зеленский. Также он заверил, что Украина не проявляет агрессии и не бомбит Донбасс.