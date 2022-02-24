Путин предупредил о войне в Крыму

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Чествование Олимпийской сборной команды России в Кремле. Москва, портрет, путин владимир
По словам президента, украинские неонацисты будут наступать в Крыму Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Президент России Владимир Путин предупредил жителей Крыма об угрозе их жизней от нацистов. Об этом он заявил в ходе своего обращения к россиянам.

«Неонацисты полезут в Крым с войной, чтобы убивать», — заявил Путин в обращении. Трансляция велась на «России 24».

Также президент считает, что эти группировки поддерживают ведущие страны НАТО. По его словам, столкновение российских военных с нацистами на Украине неизбежно, передает RT.

Также Путин в своей речи обратился к жителям Украины, напомнив, что их отцы и деды воевали против нацистов не для того, чтобы теперь эти люди заняли власть. Военных он попросил сложить оружие и закончить операции. При этом объявил о начале военной операции России для защиты Донбасса.

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Президент России Владимир Путин предупредил жителей Крыма об угрозе их жизней от нацистов. Об этом он заявил в ходе своего обращения к россиянам. «Неонацисты полезут в Крым с войной, чтобы убивать», — заявил Путин в обращении. Трансляция велась на «России 24». Также президент считает, что эти группировки поддерживают ведущие страны НАТО. По его словам, столкновение российских военных с нацистами на Украине неизбежно, передает RT. Также Путин в своей речи обратился к жителям Украины, напомнив, что их отцы и деды воевали против нацистов не для того, чтобы теперь эти люди заняли власть. Военных он попросил сложить оружие и закончить операции. При этом объявил о начале военной операции России для защиты Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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