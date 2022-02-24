Путин предупредил о войне в Крыму

По словам президента, украинские неонацисты будут наступать в Крыму Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Президент России Владимир Путин предупредил жителей Крыма об угрозе их жизней от нацистов. Об этом он заявил в ходе своего обращения к россиянам.

«Неонацисты полезут в Крым с войной, чтобы убивать», — заявил Путин в обращении. Трансляция велась на «России 24».

Также президент считает, что эти группировки поддерживают ведущие страны НАТО. По его словам, столкновение российских военных с нацистами на Украине неизбежно, передает RT.

Также Путин в своей речи обратился к жителям Украины, напомнив, что их отцы и деды воевали против нацистов не для того, чтобы теперь эти люди заняли власть. Военных он попросил сложить оружие и закончить операции. При этом объявил о начале военной операции России для защиты Донбасса.