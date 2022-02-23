23 февраля 2022
22 февраля 2022

Подполковнику УВД Екатеринбурга изменили срок ареста

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
Александр Темников пробудет в СИЗО до 3 апреля Фото:
новость из сюжета
Дело Александра Темникова, пойманного на взятке

Суд изменил меру пресечения обвиняемого во взятке врио начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков екатеринбургского УМВД Александра Темникова. Он пробудет в СИЗО на три дня дольше — до 3 апреля, сообщил корреспондент URA.RU из зала Свердловского облсуда.

«Суд постановил постановление Железнодорожного суда от 9 февраля изменить. Уточнить меру пресечения — на один месяц 27 суток», — говорится в решении суда. Темников пробудет в СИЗО до 3 апреля, если меру пресечения не продлят.

Ранее Железнодорожный райсуд избрал в отношении Темникова решение заключить его под стражу на месяц и 24 дня. Защита обвиняемого требовала избрать более мягкую меру пресечения.

О задержании Темникова стало известно 9 февраля. В операции участвовали сотрудники полиции и управления ФСБ по Свердловской области. Предполагается, что Темников брал взятки за отказ в возбуждении уголовного дела по преступлениям о распространении наркотиков.

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Суд изменил меру пресечения обвиняемого во взятке врио начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков екатеринбургского УМВД Александра Темникова. Он пробудет в СИЗО на три дня дольше — до 3 апреля, сообщил корреспондент URA.RU из зала Свердловского облсуда. «Суд постановил постановление Железнодорожного суда от 9 февраля изменить. Уточнить меру пресечения — на один месяц 27 суток», — говорится в решении суда. Темников пробудет в СИЗО до 3 апреля, если меру пресечения не продлят. Ранее Железнодорожный райсуд избрал в отношении Темникова решение заключить его под стражу на месяц и 24 дня. Защита обвиняемого требовала избрать более мягкую меру пресечения. О задержании Темникова стало известно 9 февраля. В операции участвовали сотрудники полиции и управления ФСБ по Свердловской области. Предполагается, что Темников брал взятки за отказ в возбуждении уголовного дела по преступлениям о распространении наркотиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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