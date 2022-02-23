Подполковнику УВД Екатеринбурга изменили срок ареста

Александр Темников пробудет в СИЗО до 3 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Дело Александра Темникова, пойманного на взятке

Суд изменил меру пресечения обвиняемого во взятке врио начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков екатеринбургского УМВД Александра Темникова. Он пробудет в СИЗО на три дня дольше — до 3 апреля, сообщил корреспондент URA.RU из зала Свердловского облсуда.

«Суд постановил постановление Железнодорожного суда от 9 февраля изменить. Уточнить меру пресечения — на один месяц 27 суток», — говорится в решении суда. Темников пробудет в СИЗО до 3 апреля, если меру пресечения не продлят.

Ранее Железнодорожный райсуд избрал в отношении Темникова решение заключить его под стражу на месяц и 24 дня. Защита обвиняемого требовала избрать более мягкую меру пресечения.

О задержании Темникова стало известно 9 февраля. В операции участвовали сотрудники полиции и управления ФСБ по Свердловской области. Предполагается, что Темников брал взятки за отказ в возбуждении уголовного дела по преступлениям о распространении наркотиков.