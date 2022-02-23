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Житель ЯНАО через суд заставил мэрию заплатить за новую квартиру

© Служба новостей «URA.RU»
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Город Курган, строительный вагончик
Мэрия Тарко-Сале первоначально отказала в помощи в переселении из вагончика Фото:

Житель города Тарко-Сале (ЯНАО) через суд добился от администрации Пуровского района (ЯНАО) предоставления социальной выплаты для переселения из вагончика в квартиру. Об этом сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.

«Установлено, что заявитель с 2012 года проживает на территории г. Тарко-Сале в вагончике, не предназначенном для постоянного проживания. В целях улучшения жилищных условий мужчина обратился в местную администрацию с заявлением о предоставлении социальной выплаты на приобретение нового жилья. Однако администрацией принято незаконное решение об отказе в предоставлении такой выплаты», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратур обратился с иском в суд, где его требование было удовлетворено. Администрация района обязана предоставить свидетельство на получение социальной выплаты для переселения жителя из вагончика. За фактическим исполнением решения суда установлен контроль.

Агентство обратилось в администрацию Пуровского района для получения комментария. Ответа на момент публикации не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что администрация Ноябрьска обязала жителя заплатить разницу в стоимости новой квартиры и обмениваемого на него жилья. После вмешательства прокуратуры горожанину вернули 422 тысячи рублей.

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Житель города Тарко-Сале (ЯНАО) через суд добился от администрации Пуровского района (ЯНАО) предоставления социальной выплаты для переселения из вагончика в квартиру. Об этом сообщается на официальном сайте областной прокуратуры. «Установлено, что заявитель с 2012 года проживает на территории г. Тарко-Сале в вагончике, не предназначенном для постоянного проживания. В целях улучшения жилищных условий мужчина обратился в местную администрацию с заявлением о предоставлении социальной выплаты на приобретение нового жилья. Однако администрацией принято незаконное решение об отказе в предоставлении такой выплаты», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Прокуратур обратился с иском в суд, где его требование было удовлетворено. Администрация района обязана предоставить свидетельство на получение социальной выплаты для переселения жителя из вагончика. За фактическим исполнением решения суда установлен контроль. Агентство обратилось в администрацию Пуровского района для получения комментария. Ответа на момент публикации не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что администрация Ноябрьска обязала жителя заплатить разницу в стоимости новой квартиры и обмениваемого на него жилья. После вмешательства прокуратуры горожанину вернули 422 тысячи рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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