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Пермские власти определились с пунктами размещения беженцев

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Визит Дубровского Бориса ВРИО губернатора челябинской области к беженцам с Украины. Челябинск., спортзал, кровати, размещение беженцев
В Пермском крае детские лагеря готовят к приему беженцев Фото:
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Беженцы с Украины

Вице-премьер правительства Пермского края Александр Борисов сообщил, что для размещения беженцев с территории ДНР и ЛНР в регионе задействуют три детских лагеря. Еще два пока рассматриваются как варианты для новой партии переселенцев.

«Базовыми стали территории лагерей отдыха „Звездный“ в Перми, там мы можем разместить 250 человек, „Комета“ в Пермском районе (150 человек), „Сказка“ в Березниках — 130 мест. Сегодня смотрим „Оазис“ в Нытве — это санаторий-профилакторий — и „Атлант“ в поселке Майский», — доложил Борисов на заседании кабинета министров Прикамья, трансляция которого велась на YouTube. По его словам, 500 человек — это не предел, и людей будет больше.

Первая группа беженцев, по словам Борисова, ожидается в Перми 26 февраля. Сейчас власти решают проблемы с оперативной подготовкой мест размещения людей. Глава региона Дмитрий Махонин заявил, что как только люди приедут в Прикамье, посетит один из пунктов для переселенцев.

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Вице-премьер правительства Пермского края Александр Борисов сообщил, что для размещения беженцев с территории ДНР и ЛНР в регионе задействуют три детских лагеря. Еще два пока рассматриваются как варианты для новой партии переселенцев. «Базовыми стали территории лагерей отдыха „Звездный“ в Перми, там мы можем разместить 250 человек, „Комета“ в Пермском районе (150 человек), „Сказка“ в Березниках — 130 мест. Сегодня смотрим „Оазис“ в Нытве — это санаторий-профилакторий — и „Атлант“ в поселке Майский», — доложил Борисов на заседании кабинета министров Прикамья, трансляция которого велась на YouTube. По его словам, 500 человек — это не предел, и людей будет больше. Первая группа беженцев, по словам Борисова, ожидается в Перми 26 февраля. Сейчас власти решают проблемы с оперативной подготовкой мест размещения людей. Глава региона Дмитрий Махонин заявил, что как только люди приедут в Прикамье, посетит один из пунктов для переселенцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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