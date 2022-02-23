Пермские власти определились с пунктами размещения беженцев

24 февраля 2022 в 11:21 Размер текста - 17 +

В Пермском крае детские лагеря готовят к приему беженцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Украины Вице-премьер правительства Пермского края Александр Борисов сообщил, что для размещения беженцев с территории ДНР и ЛНР в регионе задействуют три детских лагеря. Еще два пока рассматриваются как варианты для новой партии переселенцев. «Базовыми стали территории лагерей отдыха „Звездный“ в Перми, там мы можем разместить 250 человек, „Комета“ в Пермском районе (150 человек), „Сказка“ в Березниках — 130 мест. Сегодня смотрим „Оазис“ в Нытве — это санаторий-профилакторий — и „Атлант“ в поселке Майский», — доложил Борисов на заседании кабинета министров Прикамья, трансляция которого велась на YouTube. По его словам, 500 человек — это не предел, и людей будет больше. Первая группа беженцев, по словам Борисова, ожидается в Перми 26 февраля. Сейчас власти решают проблемы с оперативной подготовкой мест размещения людей. Глава региона Дмитрий Махонин заявил, что как только люди приедут в Прикамье, посетит один из пунктов для переселенцев. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Вице-премьер правительства Пермского края Александр Борисов сообщил, что для размещения беженцев с территории ДНР и ЛНР в регионе задействуют три детских лагеря. Еще два пока рассматриваются как варианты для новой партии переселенцев. «Базовыми стали территории лагерей отдыха „Звездный“ в Перми, там мы можем разместить 250 человек, „Комета“ в Пермском районе (150 человек), „Сказка“ в Березниках — 130 мест. Сегодня смотрим „Оазис“ в Нытве — это санаторий-профилакторий — и „Атлант“ в поселке Майский», — доложил Борисов на заседании кабинета министров Прикамья, трансляция которого велась на YouTube. По его словам, 500 человек — это не предел, и людей будет больше. Первая группа беженцев, по словам Борисова, ожидается в Перми 26 февраля. Сейчас власти решают проблемы с оперативной подготовкой мест размещения людей. Глава региона Дмитрий Махонин заявил, что как только люди приедут в Прикамье, посетит один из пунктов для переселенцев.